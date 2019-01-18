Tüketici Hakları Koruma Hakem Heyetine Takdir Belgesi

Kocaeli
'de, Gölcük
Kaymakamlığı Tüketici Hakları Koruma Hakem Heyeti üyelerine takdir belgesi verildi.
Gölcük Kaymakamlığında düzenlenen törende konuşan Kaymakam Mustafa Altıntaş
, Tüketici Hakları Koruma Hakem Heyetinin yaptığı çalışmalara değindi.
Kaymakam Altıntaş, şunları söyledi:
"Değerli arkadaşlar öncelikle sizleri tebrik ediyorum ellerinize sağlık. Bugüne kadar özverili ve düzenli bir çalışma yaptınız. Sizin bu başarılı ve özverili çalışmalarınız için bakanlığımız tarafından sizlere bu takdir belgesinin verilmesini istemiş. Yaptığımız bu hizmette arzumuz vatandaşlarımızın yakınmasını en aza indirmektir. Sizlerin de bu özverili çalışmalarınız vatandaşımıza en iyi şekilde hizmeti vererek gerekeni yaptınız. Ben sizleri yaptığınız bu çalışmadan dolayı kutluyorum."
Daha sona bakanlık tarafından gönderilen taktir belgeleri, Gölcük Kaymakamlığı Tüketici Hakları Koruma Hakem Heyeti Başkanı Lütfü Yılmaz
, üyeler Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tektaş, Ayhan Alkan, İzzet Kemalokur, Mesut Kalayıcıoğlu, Cansu Beder ve Gökhan Yıldız'a verildi.