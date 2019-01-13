Tüketici Hakları Uygulamaları Semineri Düzenlendi
32 dakika önce
Eskişehir Barosu 2019 yılının ilk etkinliğini Güncel Tüketici Hukuku Uygulamaları konulu sempozyum ile gerçekleştirdi.
Eskişehir
Barosu 2019 yılının ilk etkinliğini Güncel Tüketici Hukuku Uygulamaları konulu sempozyum ile gerçekleştirdi.
Eskişehir Barosu'nun düzenlediği Güncel Tüketici Hukuku Uygulamaları konulu sempozyum Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz'ün açılış konuşmasıyla başladı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliğe çok sayıda uzman konuşmacı ve avukat katıldı. Gün boyunca toplam üç oturumla devam eden sempozyumda alanlarında uzman konuşmacılar ve sempozyuma katılan avukatlar, tüketici hukukuna ilişkin güncel sorunları ve gelişmeleri inceledi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:32 Kaynak: İHA
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