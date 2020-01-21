Tüketici heyetlerindeki dosyaların yüzde 63'ü tüketiciler lehine sonuçlandı - Son Dakika

Samsun Valisi Osman Kaymak, il genelinde tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlanan dosyaların yüzde 63 oranında tüketici lehine sonuçlandığını söyledi.



Vali Osman Kaymak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde vatandaşlara hizmet sunan tüketici hakem heyetleri ile ilgili açıklama yaptı.



"Dosyaların yüzde 63'ü tüketici lehine karara bağlandı"



Samsun'daki davaların yüzde 63 oranında tüketici lehine sonuçlandığını ifade eden Osman Kaymak, "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla Ticaret İl Müdürlüğümüzün bünyesinde bulunan tüketici hakem heyetlerinden; Atakum Tüketici Hakem Heyetine 3 bin 236, Canik Tüketici Hakem Heyetine 2 bin 6, İlkadım Tüketici Hakem Heyetine 4 bin 327, İl Tüketici Hakem Heyetine 133 olmak üzere İl genelinde toplam 9 bin 702 başvuru yapılmıştır ve tüketici hakem heyetleri tarafından bu başvuruların 9 bin 464'ü karara bağlanmıştır. İl genelinde tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlanan dosyalar yüzde 63 oranında tüketici lehine sonuçlanmıştır" dedi.



Vali Osman Kaymak, konuşmasının devamında şu bilgileri verdi:



"2020 yılında belirlenen parasal sınırlar değeri; 6 bin 920 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 6 bin 920 TL ile 10 bin 390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması gerekmektedir." - SAMSUN