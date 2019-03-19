"Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma" Kilim Mobilya

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 22. kez düzenlenen "Geleneksel Tüketici Ödülleri" sahiplerini buldu. Türkiye'nin önemli mobilya markalarından Kilim Mobilya, "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma" ödülüne değer bulundu.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 22. Kez düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye'nin önemli mobilya markalarından Kilim Mobilya, ''Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma '' ödülüne değer bulundu. Ödül, Kilim Mobilya Genel Müdürü Sayın Cihat Şahin'e Ticaret Bakanı Sayın Ruhsat PEKCAN tarafından takdim edildi.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödülleri töreninin 22'incisi, Grand Ankara Hotel& Convention Center'da düzenlendi. Tören kapsamında Kilim Mobilya, Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma ödülünün sahibi oldu.

Müşteri Odaklılık temel değerini benimseyerek ödülü kazanan Kilim Mobilya, stratrjisini mutlak müşteri memnuniyeti esasına dayalı olarak yönetiyor. Bu bakış açısıyla; müşterilerinin tüm bildirim ve taleplerine en kısa sürede dönüş yaparak, çözüm noktasında işlem yapan marka, tüm şikâyette bulunan müşterilere en geç 24 saat içinde dönüş yapma hedefiyle çalışıyor.Servis bölgelerine gönderilen yedek parça temin sürelerini minimize ederek en kısa sürede servis noktalarına parçanın ulaştırılması için çalışan Kilim, yasal süre içerisinde müşterinin tüm işlemlerini tamamlamaya çalışıyor.

2018 yılı itibari ile müşteri şikâyetlerini yüzde 22 oranında azaltan Kilim Mobilya, "Hiçbir müşteri hizmet almak için beklemek istemez" felsefesiyle memnun olmayan müşterinin Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmasına gerek kalmadan müşteri talebi yönünde çözüm odaklı işlem yapıyor.