Her yıl düzenli olarak verilen ve bu yıl 22'ncisi verilecek olan "Tüketici Ödülleri Sahiplerini Arıyor" kapsamında Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mikail Kılıç , "15 Şubat son başvuru tarihimiz. Ödüllere layık görülen adaylarımıza Mart ayında Ankara 'da düzenlenen törenlere ödülleri verilecek" dedi.Tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile yasal haklarını kullanması konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların ve tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla ilk olarak 1997 yılında verilmeye başlanan, "Tüketici Ödülleri Sahiplerini Arıyor" kapsamında, Samsun TSO evsahipliğinde tanıtım toplantısı düzenlendi.Tüfekçi: "Oda olarak destekliyoruz"Toplantının açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi, "Ekonomide temel olarak kabaca üreten ve tüketen taraflar olmak üzere iki taraf bulunmaktadır. Bu tarafların vermiş olduğu tepkiler ekonominin gelişimini de etkilemektedir. Bu bağlamda her iki tarafından davranışlarını olumlu yönde teşvik edecek olan tüketici ödülleri uygulamasını 1997 yılında başlatan ve devam ettiren bakanlığımızın bu uygulamasını bizlerde destekliyoruz. Tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların ve tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile yasal haklarını kullanması konusunda özendirilmesi kapsayan bu kategori netice itibariyle işletmenin sürdürülebilirliğini de önemli ölçüde etkileyecektir. Bu vesileyle Bakanlığımıza motivasyon sağlayıcı girişimden dolayı teşekkür ediyor, verimli bir toplantı olmasını ve şehrimizden de bu ödüle layık çıkmasını temenni ediyorum" diye konuştu.Son başvuru tarihi 15 ŞubatTicaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mikail Kılıç ise ödülün her yıl, altı ayrı dalda verildiğini belirterek, "Bu sene Geleneksel Tüketici Ödülleri ile ilgili bir tema belirledik. İsrafın önlenmesi ve sıfır atık konusunda başarılı kurum, kuruluş ve şirketlere bir ödül vermeyi düşünüyoruz. Sıfır Atık Projesi Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan öncülüğünde ilerliyor. Biz de bu ödüller aracılığı ile projeye katkı sunmak istedik. Bu seneki ödüllerimize umarım Samsun'dan da adaylar çıkar. 15 Şubat son başvuru tarihimiz. Mart ayında da Ankara'da düzenlenen törende, ödüller sahiplerini bulacak" diye konuştu.Sunum yapıldıAçılış konuşmalarının ardından Proje Kıdemli Uzmanı Ayşe Yemişçi proje tanıtımı, Mühendis Devlet Güldağ ise ödül tanıtımı hakkında sunum yaptı. - SAMSUN