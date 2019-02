Tüketici Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek olan 2018 Yılı Tüketici Ödülleri Yarışması kapsamında yer alan 3 kategori için başvurular değerlendirildi.

Bilinçli Tüketici Ödülü, Yazılı Basın Tüketici Ödülü ve Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü olmak üzere üç ayrı branşta ödüle aday olan firma ve şahısların ürünleri Seçici Kurul tarafından titizlikle değerlendirildi.



Akademisyenler, STK ve Büyükşehir Belediye Yetkililerinden oluşan Seçici Kurul tarafından yüzlerce başvurunun değerlendirildiği toplantı sonunda, dereceye giren çalışmalar oy birliği ile belirlendi.



Bu yıl Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ilki düzenlenecek olan ödül töreninin önemine değinen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Abdullah Aksoy, 'Sanayisi, somut olan ve olmayan kültürel değerleri, canlı kent yaşamı ile Gaziantep, ülkemizin lokomotif kentlerinin başında gelmektedir. Sahip olduğu nüfus potansiyeli ile de üreteni ve tüketicinin yoğun olduğu kentimizde yaşanan ekonomik canlılık her iki taraf için güvenli bir ortamı kaçınılmaz kılmaktadır.



Şehirlerdeki uygulamayı, çıkan yasayı, yasal okuryazarlığa dönüştürmek, hem şehirlerde hem de ülkemizde toptan tüketici bilincini artırmak hepimizin görev alanları içerisindedir. Günümüzde artık yol, su ve elektrik belediyeciliği dönemi bitmiştir. Sosyal belediyecilik yükselen bir değerdir. Biz de öncelikle kurumsal kapasitemizi buna uygun hale getirdik' dedi.



Farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyini yükseltmek amacımız



'Her hemşerimizin başına bir zabıta ve polis dikmenin artık sürdürülemez olduğunu gördüğümüz için bilinçli tüketici yani denetimi yapan kişinin eğitilmesi üzerinde bir çalışma başlattık' diyen Aksoy, 'Önce kendi personellerimizi eğittik, eğitici eğitimleri yaptık. Sonra muhtar, imam, kanat önderleri, rehber öğretmenler üzerine çok ciddi eğitim yaptık. Çalışmaya okullardan başladık çok sayıda veliye ve öğrenciye ulaştık.



Yasalar, kanunlar, yönetmenlikler ve mevzuatlar her ne kadar iyi olursa olsun ancak uygulayıcıları ve hizmetten, üründen faydalananların bilinç düzeyini yükseltmediğiniz sürece kanun ve yasaların çok da önemi olmayacaktır. Bu durumda zabıta kuruluşlarına farkındalık oluşturmak ve gerekli eğimleri verme konusunda büyük görevler düşmektedir.



Belediyeler olarak kendilerine bu noktada daha çok sorumluluklar düştüğünü ifade eden Aksoy, "İl ve ilçelerdeki zabıta kuruluşlarımız bu anlamda daha duyarlı ve bilinçli olmaları gerekiyor. Tüketici için bilinçli çalışmalar yaparken özellikle fırsatçılara meydan vermemek gerekiyor. Türk ekonomisine karşı bir kampanya yürüten veya yürütmek isteyenlere karşı duyarlık olmak lazım.



Vatandaşlarımızın bilinçli bir tüketici olabilmesi adına çalışmalar yapıyoruz. Düzenlediğimiz yarışma ile vatandaşlarımızda tüketici hakları konusunda farkındalık ve bilinç düzeyini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Üreticinin ve esnafın da kaliteli mal satmak ve satış sonrası yükümlülükleri konusunda bilinçlendirme yapıyoruz. Amacımız ve hedefimiz cezalandırma değil, kaliteyi yükseltmektir' diye konuştu.



Eserleri seçkin bir komisyon değerlendiriliyor



Bu yıl ilki gerçekleştirilen Tüketici Ödülleri kapsamında, 'Bilinçli tüketici ödülü, yazılı basın tüketici ödülü, tüketici memnuniyetini ilke edinen firma ödülü, bilinçli tüketici temalı resim yarışması ödülü ve tüketici özel ödülü' olmak üzere beş dalda, ödüller sahibini bulacak.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Abdullah Aksoy Başkanlığında toplanan seçici kurulda, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı M. Salih Yıldırım, Gaziantep Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Gaziantep Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ecz. İ. Bülent Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Bilgili, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yakup Durmaz, Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Emine Şahin ile Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Aksoy yer aldılar.



Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen değerlendirmede seçici kurul üyeleri 'Bilinçli tüketici ödülü, yazılı basın tüketici ödülü, tüketici memnuniyetini ilke edinen firma ödülü için aday dosyaları değerlendiren seçici kurul üyeleri, bu üç kategoride dereceye giren çalışmaları belirlediler.



Üyeler, Pazartesi günü yapılacak olan değerlendirme kapsamında 'Bilinçli Tüketici Temalı Resim Yarışması Ödülü ve Tüketici Özel Ödülü'nü almaya hak kazanacak isimleri belirleyecekler. Ödül töreni ise 20 Mart'ta düzenleneceği belirtildi. - GAZİANTEP

