Son Dakika Haberleri: Tüketici Ödülü müracaatları başladı
Son Dakika Güncel Tüketici Ödülü müracaatları başladı - Son Dakika

Tüketici Ödülü müracaatları başladı

6 saat önce

malatya'da tüketici ve tüketici hukukun koruyan firmalar ödüllendirilecek.

Tüketici Ödülü müracaatları başladı, System.String[]

malatya'da tüketici ve tüketici hukukun koruyan firmalar ödüllendirilecek.


Malatya Ticaret il Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2019 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda Tüketici Ödülü verilecektir" denildi. Açıklamada, Bilinçli Tüketici Ödülü, Yazılı Basın Tüketici Ödülü, Radyo-Televizyon Programı Ödülü, Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü, Bilimsel Çalışma Ödülü ve Tüketici Özel Ödülü başvurularının 14 Şubat 2020 tarihine kadar, "Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne yapılabileceği belirtildi.


Konuyla ilgili ayrıntılı bilginin ise Ticaret Bakanlığı'nın resmi web sitesinden veya bakanlığın 0 312 449 4473 - 0 312 449 4411 telefon numaraları aracılığıyla alınabileceği duyuruldu. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan'dan "Uluslararası finans çevreleri sizi neden istiyor?" sorusuna cevap: Bunlar boş iddialar
Bakanlık, Atlasglobal'ın yolcuları mağdur edip etmeyeceğini yakından takip edecek İçişleri Bakanı Soylu: Cemil Bayık, Amedspor'a 'Para bulun' diye talimat veriyor İran, protestolarla ilgili bilgi sızdırdığını iddia ettiği 8 CIA ajanını gözaltına aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 21:14:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüketici Ödülü müracaatları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]