Tüketici örgütlerinden 'kredi kartı aidatı'na düzenleme talebi
6 saat önce
Yıllık milyarlarca liralık kredi kartı aidatlarının vatandaşları mağdur ettiğini savunan tüketici örgütü temsilcileri, buna ilişkin yeni düzenleme yapılması talebinde bulundu.
Yıllık milyarlarca liralık kredi kartı aidatlarının vatandaşları mağdur ettiğini savunan tüketici örgütü temsilcileri, buna ilişkin yeni düzenleme yapılması talebinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:38
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