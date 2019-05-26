Son Dakika Haberleri: Tüketici örgütlerinden 'kredi kartı aidatı'na düzenleme talebi

Tüketici örgütlerinden 'kredi kartı aidatı'na düzenleme talebi

6 saat önce

Yıllık milyarlarca liralık kredi kartı aidatlarının vatandaşları mağdur ettiğini savunan tüketici örgütü temsilcileri, buna ilişkin yeni düzenleme yapılması talebinde bulundu.

Tüketici örgütlerinden 'kredi kartı aidatı'na düzenleme talebi, System.String[]
Yıllık milyarlarca liralık kredi kartı aidatlarının vatandaşları mağdur ettiğini savunan tüketici örgütü temsilcileri, buna ilişkin yeni düzenleme yapılması talebinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:38 
Ekonomi
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