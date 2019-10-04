Malatya'da, Tüketici Politikası İstişare Toplantısı düzenlendi.



Konuyla ilgili olarak Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,



"Avrupa Komisyonu kapsamındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA-II) 2014-2020 Döneminde Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüzce 7 Mayıs 2018 - 6 Mayıs 2020 tarihleri arasında uygulanmakta olan "Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi" adlı proje kapsamında, paydaşların katılımı noktasında istişare faaliyetleri de yürütülmekte olup, "Tüketici Politikası İstişare Faaliyetleri" adı altında yürütülen çalışmaların bir adımı olan "Tüketici Politikası İstişare Toplantıları'nın 6'ncısı Malatya'da düzenlendi" denildi.



Toplantıya, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanları, Ticaret İl Müdürlüğü Raportörleri ve Tüketici Korunma Dernek ve Vakıf Başkanları katıldı.



Söz konusu proje ile tüketiciler, kamu otoriteleri, tacirler, yasal uygulayıcılar ve tüketici sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu piyasanın temel aktörleri arasında etkileşimi ve iletişiminin artırılarak güçlü bir tüketicinin korunması sistemi amaçlanmakta olduğu bildirilip, ülkemizde tüketicinin korunması politikasının güçlendirilmesi, uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının etkinleştirilmesi, tüketici bilincinin geliştirilmesi, paydaşlarla etkin bir yönetişimin tesis edilmesi ve geliştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. - MALATYA