Tüketici Poşet Yerine Bez Çantaya Yöneldi

'Poşet Kullanımı Araştırması' sonuçlarına göre tüketiciler, ücretli poşet uygulamasından sonra bez çanta, file ve sırt çantası kullanmaya başladı.

'Poşet Kullanımı Araştırması' sonuçlarına göre tüketiciler, ücretli poşet uygulamasından sonra bez çanta, file ve sırt çantası kullanmaya başladı. Araştırmaya göre ücretli poşet uygulamasının doğayı koruyacağını düşünen tüketici, gelecekte de file yerine bez çanta kullanacağını söylüyor.



1 Ocak 2019 itibarıyla başlayan alışverişte ücretli poşet kullanımı uygulamasıyla ilgili yapılan araştırma tüketicideki bez çantaya yönelimi gözler önüne serdi. Online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan araştırmanın sonuçları tüketicilerin ücretli poşet yerine bez çanta, sırt çantası ve pazar filesine geçtiklerini gösterdi. Katılımcıların çoğunluğu ücretli poşet uygulamasından sonra yanlarında boş poşet de taşıdığını söyledi.



Online olarak hazırlanan araştırmaya Türkiye temsili A,B,C1,C2,D,E sosyo-ekonomik segmente mensup çalışan 7 bin 73 kişi katıldı. Araştırma kapsamında katılımcılara plastik poşetlerin ücretli hale geldiği 1 Ocak 2019'dan bu yana yaptıkları poşet kullanımı ile ilgili sorular yöneltildi. Araştırma kapsamında katılımcılara poşet kullanımıyla ilgili yöneltilen sorulardan çıkan sonuçlar ise şöyle:



10 kişiden 9'u ücretli poşet kullanımının neden başladığını biliyor



Yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 93'ünün ücretli plastik poşet uygulamasının neden başladığını bildiği ortaya çıktı.



Yüzde 44'ü kullanmayı azalttı



Katılımcıların yüzde 44'ü plastik poşetlerin ücretli hale geldiği 1 Ocak 2019'dan bu yana plastik poşet kullanmayı azalttığını, yüzde 20'si plastik poşet kullanmaya devam ettiğini, yüzde 20'si ise plastik poşet kullanmayı bıraktığını, yüzde 16'sı da plastik poşet kullanmaya biraz devam ettiğini belirtti.



Tüketici bez çantaya geçti



Katılımcıların yüzde 55'i ücretli plastik poşet yerine bez çanta kullandığını, yüzde 53'ü eski alışverişlerden kalan mevcut poşetleri kullandıklarını belirtti. Yüzde 20'si sırt çantası, yüzde 14'ü pazar filesi, yüzde 10'u ise kol çantası tercih ettiklerini söyledi.



Boş poşet taşıyorlar



Katılımcıların yüzde 56'sı ücretli poşet uygulamasından sonra yanlarında boş poşet taşıdıklarını belirtirken, yüzde 44'ü boş poşet taşımadıklarını söyledi.



Poşetin yerini bez çanta alacak



Çoklu seçenekli soruda katılımcılara gelecekte plastik poşet yerine neler kullanılacağını düşündükleri sorulduğunda katılımcıların yüzde 83'ü bez çanta, yüzde 49'u pazar filesi, yüzde 41'i kese kağıdı, yüzde 21'i sırt çantası, yüzde 13'ü ise kol çantası şeklinde yanıt verdi.



Tüketiciler bu uygulamanın doğayı koruyacağını düşünüyor



Katılımcıların yüzde 64'ü ücretli poşet kullanımının doğaya daha az zarar vereceğini düşündüğünü söyledi.



Tüketicilerden çevreyi korumak için farklı öneriler



Katılımcıların yüzde 77'si çevreyi korumak için alışverişte geri dönüşümlü ürünlerin artırılması gerektiğini söylerken, yüzde 60'ı ürünlerde plastik yerine kağıt ambalaj kullanılması gerektiğini belirtti. Yüzde 57'si konutlara özel geri dönüşüm çöp kutularının olması gerektiğini, yüzde 39'u ise fiş yerine dijital ödeme belgesi verilmesi gerektiğini söyledi. - İSTANBUL

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