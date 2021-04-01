Tüketici, Ramazan kolisinin içinde bilindik markaları görmek istiyor - Son Dakika

Ramazan ayı alışverişi öncesinde iş yerlerinin nabzı tutuldu. Türkiye'nin 81 ilinde 2 binin üzerinde tüketiciyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, tüketicilerin bu yılki Ramazan kolisi tercihi orta boy olacak. Araştırmaya katılan iş yeri sahiplerinin yüzde 35'i Ramazan kolisi yardımı yapmayı planlarken, yüzde 53'ü hazır koli tercih edeceğini aktardı.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte marketler ve e-ticaret siteleri Ramazan kolilerini hazırlamaya başladı. E-ticaret platformu Avansas ise bu dönemde birçok alternatif arasında kalan müşterilerin koli tercihindeki satın alma davranışlarını araştırdı ve sonuçları açıkladı. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen ve 2 bin kişinin üzerinde müşterinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, tüketici tercihindeki en belirleyici kriter, koli içeriğinin bilindik ve kaliteli markalardan oluşması. İş yerlerinin yüzde 71'i koli içerisinde yer alan ürünlerin bu özelliklerde olması gerektiğini düşünüyor.

Ürün çeşitliliğine önem veren tüketiciler, satın alacakları erzak paketinde mutlaka yer alması gereken 15 ürünü şöyle sıraladı: Çay, sıvı yağ, pirinç, makarna, şeker, salça, un, bulgur, mercimek, zeytin, fasulye, tuz, arpa şehriye, hurma, Türk kahvesi.

Ramazan kolisi için ortalama 75 TL bütçe ayrılıyor

Araştırmadan çıkan sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 60'ı orta boyuttaki Ramazan kolilerini tercih ettiklerini belirtirken, iş yerleri 2021 yılında bir adet Ramazan kolisi için ortalama 75 TL bütçe ayırmayı öngörüyor.

Araştırma sonuçlarına göre, iş yerlerinin yüzde 35'i Ramazan ayında, çalışanlarına veya ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi yardımı yapmayı düşünüyor. Koli dağıtma potansiyeli olanların yüzde 53'ü hazır koli dağıtmayı düşünürken, yüzde 47'si ise koliyi kendilerinin hazırlayacağını belirtiyor. - İSTANBUL