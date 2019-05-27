Son Dakika Haberleri: "Tüketici refahına 16,5 milyar lira katkı sağladık"

"Tüketici refahına 16,5 milyar lira katkı sağladık"

3 saat önce

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "Son 5 yılda toplam 44 kararımızın 16,5 milyar lira tüketici refahına katkısını gördük." dedi.

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "Son 5 yılda toplam 44 kararımızın 16,5 milyar lira tüketici refahına katkısını gördük." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:53 
Ömer Torlak, Ekonomi
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