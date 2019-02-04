Tüketici Talebi İnternete Kaydı Tuvalet Kağıdı Aramaları 4'E Katlandı

Tüketici hızlı tüketim ürünleri için marketten önce e-ticaret sitelerine gidiyor.

Son dönemde artan dövize bağlı olarak süpermarketlerde yükselen fiyatlar 81 ilde denetim altına alınırken, fiyat baskısından kaçmak isteyen tüketici gözünü e-ticarete çevirdi. Kara Cuma, indirim saatleri gibi avantajlı kampanyaları takip ederek alışverişin rotasını internete kaydıran tüketicilerin hızlı tüketim malları (FMCG) aramalarını mercek altına alan SEMrush çarpıcı bulgulara ulaştı.

Son iki yılda FMCG'de yapılan aramaları karşılaştıran SEMrush'un analizine göre internette yapılan bebek bezi aramaları ikiye katlanırken, tuvalet kağıdındaki artış ise 4 kattan fazla oldu. Ocak 2017'de aylık ortalama 4 bin 400 kere aranan "tuvalet kağıdı" kelimeleri, yılın son çeyreğinde 18 bin 100 olarak gerçekleşirken, bebek bezi aramaları ise aynı dönemde 14 bin 800'den, 33 bin 100'e yükseldi.

Filtre kahve ve zeytinyağında büyük artış

Gıda ve gıda dışı olarak iki ayrı kategoride yapılan analize göre filtre kahve, kedi köpek mamaları, zeytinyağı gibi kalemlerde ciddi yükseliş meydana geldi. Analizin sonuçlarını değerlendiren SEMrush Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Kurumsal İletişim Direktörü Adam Zeidan, Türkiye'de dijitalleşmenin yükselen bir ivmeyle devam ettiğini belirterek, "E-ticaret, ülke ekonomisinin en büyük çarklarından biri olma yolunda gelişiyor. Bu da markalar için e-ticarette daha rekabetçi olmaları anlamına geliyor. Tüketici son dönemde süper marketlerde hem gıda hem de gıda dışı ürünlerde yükselen fiyat dalgası ile karşı karşıya kaldı. Dövizin düşüşe geçmesiyle birlikte süpermarket zincirlerinden önce e-ticaret sitelerinde fiyatlar değişim göstermeye başladı. Bu da tüketiciyi marketler yerine e-ticaret sitelerine yönlendirdi" dedi.

Sık sık anahtar sözcük analizi yapılmalı

SEMrush'ın e-ticaret siteleri için kritik olan hedef kitle analizi, raporlama, SEO (arama motoru optimizasyonu)gibi dijital pazarlamanın omurgasını oluşturan tüm alanlarda destek sunan bir platform olduğunu hatırlatan Zeidan, satış hacmi fark etmeksizin internette satış yapan tüm kişi ya da kuruluşların aklında bulundurması gereken birkaç püf noktayı şöyle sıraladı:

Rakiplerinizi, sektörü ve trendleri devamlı göz önünde bulundurun

Mobil uyumluluk performansını geliştirmeye ara vermeden devam edin

Anahtar sözcük analizinizi sık sık, dikkatle yapın ve link inşası devamlı aklınızda bulunsun

Uluslararası kullanıcıları hedeflemek için mutlaka "hreflang" etiketinden yararlanın ve dil desteğinizi artırın

Gelişmiş bir dijital pazarlama platformu kullanmanız, işinizi kolaylaştırır, verilerinizin güncel ve doğru kalmasını sağlar ve size rekabet avantajı verir.

TÜBİSAD'ın raporuna göre geçen yıl e-ticaret hacmi Türkiye'de yüzde 37 büyüyerek 42,2 milyar TL'ye ulaşmıştı.