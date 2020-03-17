Tüketici uyuşmazlıkları başvuruları TÜBİS üzerinden yapılabilecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tüketici uyuşmazlıkları başvuruları TÜBİS üzerinden yapılabilecek - Son Dakika Ekonomi

Tüketici uyuşmazlıkları başvuruları TÜBİS üzerinden yapılabilecek

6 saat önce

Ticaret Bakanlığı, tüketici uyuşmazlıklarının çözümü için tüketici hakem heyetlerine gidilerek elden yapılacak başvuruların, e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla gerçekleştirebileceğini bildirdi.

Tüketici uyuşmazlıkları başvuruları TÜBİS üzerinden yapılabilecek, System.String[]

Ticaret Bakanlığı, tüketici uyuşmazlıklarının çözümü için tüketici hakem heyetlerine gidilerek elden yapılacak başvuruların, e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla gerçekleştirebileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüketici işlemleriyle tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla, il merkezlerinde ticaret il müdürlükleri ve yeterlilik şartları yönetmelikle belirlenen ilçe merkezlerinde kaymakamlıklar bünyesinde kurulan tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu başvuruların şahsen veya vekalet verilmek suretiyle bir avukat aracılığıyla ilgili tüketici hakem heyetine veya kaymakamlıklara bizzat gidilerek elden, ilgili tüketici hakem heyetine posta yoluyla ya da elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS aracılığıyla gerçekleştirilebildiği kaydedildi.

Son günlerde çeşitli kurum ve kuruluşlarca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla çeşitli tedbirler alınarak uygulamaya geçirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS aracılığıyla da (https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi) gerçekleştirebilecek."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib açıklaması Açıklaması Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu         
12:25
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor         
12:24
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:00
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Balık fiyatları yüzde 50 düştü Balık fiyatları yüzde 50 düştü         
09:34
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 22:45:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tüketici uyuşmazlıkları başvuruları TÜBİS üzerinden yapılabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]