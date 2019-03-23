Son Dakika Haberleri: Tüketici ve Tüketim" Konulu Resim Yarışması Sona Erdi

Tüketici ve Tüketim" Konulu Resim Yarışması Sona Erdi

1 saat önce

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Tüketici ve Tüketim" konulu resim yarışması sona erdi.

Tüketici ve Tüketim
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Tüketici ve Tüketim" konulu resim yarışması sona erdi.

Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Ticaret Müdürü Selim Baş, yarışmada dereceye giren öğrencilerle İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Savaşçı ve Baş, daha sonra öğrencilerine ödüllerini takdim etti.

Yarışmada birinci olan Huzur İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Firdevs Akgül'e ödülünü Ticaret İl Müdürü Selim Baş, ikinci olan Koyulhisar İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nisanur Tütüncü'ye ise ödülünü Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı verdi.

Savaşçı, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:20 Kaynak: AA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Savaşçı, Güncel
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