Tüketiciler başvuruları e devlet üzerinden yapılabiliyor - Son Dakika
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Tüketiciler başvuruları e devlet üzerinden yapılabiliyor

6 saat önce

Tüketicilerin hak arama yollarının daha da kolaylaştığı belirtilip, tüketicilerin başvuruları e devlet üzerinden yapabildikleri vurgulandı.

Tüketiciler başvuruları e devlet üzerinden yapılabiliyor, System.String[]

Tüketicilerin hak arama yollarının daha da kolaylaştığı belirtilip, tüketicilerin başvuruları e devlet üzerinden yapabildikleri vurgulandı.


Malatya İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı ve Ticaret il Müdürü Ahmet Demirbağ, "Dünya Tüketiciler Haftası" nedeniyle yaptığı açıklamada, tüketicilerin, başvurularını e-devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda hakem heyetlerine yapabildiklerini hatırlattı. Demirbağ, "Her yıl 15 Mart'ı içinde bulunduran hafta "Dünya Tüketiciler Haftası" olarak kutlanmaktadır. Anayasamızın 172. Maddesinde "Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder." hükmü yer almakta olup, bu kapsamda ilk olarak 1995 yılında yürürlüğe giren 4077 Sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" ile tüketicilerin hak arama bilincinin oluşması sağlanmıştır. Zamanla bireysel ihtiyaçların çeşitlenmesi ve teknolojik gelişimlere bağlı olarak artan satış yöntemleri karşısında mevcut kanunun yetersiz kalması nedeniyle 28 Mayıs 2014 tarihi itibari ile yeni 6502 Sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" yürürlüğe girmiştir" ifadelerini kullandı.


Ayıplı mal ve hizmetlerden tüketici kredilerine, mesafeli satış sözleşmeleri, işyeri dışında satış sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, taksitli satış sözleşmeleri, paket tur ve devre tatil sözleşmelerine kadar tüketicinin taraf olduğu çok sayıda alana ilişkin ayrıntılı düzenlemeler hayata geçirildiğine dikkat çeken Demirbağ, "Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte tüketiciler daha ileri seviyede haklara sahip olmuş, tüketicilerin hak arama yolları daha da kolaylaşmıştır. Tüketiciler, 2020 yılı içerisinde değeri 6 bin 920 TL'ye kadar olan uyuşmazlıklarda İlçe Kaymakamlıklarında bulunan İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, değeri 6 bin 920 TL ile 10 bin 390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda ilimizin Büyükşehir statüsünde olması nedeniyle Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İl Tüketici Hakem Heyetine herhangi bir masraf yapmaksızın başvurularını belgeleri ile birlikte yapabilirler. 2018 yılı Ağustos ayından itibaren ilimizde Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe hakem heyetleri yetkilendirilmiş hakem heyetleri olarak diğer ilçelerde ikamet eden tüketicilerin başvurularım karara bağlamak üzere görevlendirilmiştir. Hakem Heyeti bulunmayan ilçelerde İkamet eden tüketiciler, başvurularını ikamet ettiği İlçe Kaymakamlığında görevlendirilen Tüketici İrtibat Personeli aracılığıyla Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe hakem heyetlerine iletebilirler. Ayrıca tüketiciler, başvurularım e-devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda hakem heyetlerine yapabilmektedir" dedi.


Demirbağ, "Denetimi 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bulunan etiket ve fiyat tarifeleri, garanti belgeleri, satış sonrası hizmet sunan servisler ile girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetlerin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapan firmalarda denetimler aralıksız sürdürülmektedir" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:17 Kaynak: İHA
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