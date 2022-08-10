BİNA SAKİNLERİ İLE İŞLETMELER ARASINDA 'ORTAK ALAN' SORUNU - Son Dakika
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BİNA SAKİNLERİ İLE İŞLETMELER ARASINDA 'ORTAK ALAN' SORUNU

10.08.2022 15:50
BİNA SAKİNLERİ İLE İŞLETMELER ARASINDA 'ORTAK ALAN' SORUNU

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, Pandemi sürecinde site ve apartman altında yer alan kafe, restoran, pastane gibi mekanların önündeki açık alana masa, sandalye koyarak kullanımının yaygınlaşması, işletmeciler ile kat malikleri arasında binalardaki ortak alan...

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, Pandemi sürecinde site ve apartman altında yer alan kafe, restoran, pastane gibi mekanların önündeki açık alana masa, sandalye koyarak kullanımının yaygınlaşması, işletmeciler ile kat malikleri arasında binalardaki ortak alan anlaşmazlığını artırdı dedi.

Neşet Gündüz, site ve apartman altında, bahçede, yol kenarlarında açılan restoran, kafe, pastane gibi işletmeler hakkında işletme sahibi ile kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıkların son dönemde arttığını belirtti. Site ve apartmanın ortak kullanım alanlarına yönelik anlaşmazlıklar üzerine yapılan şikayetleri değerlendiren Gündüz, Sitenin zemin katında açılan kafe önündeki alanın kime ait olduğu, işletmecinin bu alana masa sandalye koyması, kış bahçesi yaptırmak istemesi ve bu durumlarda kat maliklerinden izin alınması gerekliliği gibi konularda son dönemde şikayetler arttı diye konuştu.

Pandemi sürecinde kafe ve restoran işletmeleri için mekanları önündeki açık alanın kullanımının önem kazandığına dikkati çeken Gündüz, şunları söyledi

İş yerleri önündeki boş yeşil alan, apartmanın, sitenin ortak alanıdır. Masa, sandalye koyarak, kış bahçesi yaparak sadece işletme müşterilerinin kullanması mümkün değildir. Kat mülkiyeti kanuna göre aksi sözleşme yoksa kat malikleri ortak alan ve tesisleri arsa paylarına oranla kullanım hakkına sahiptir. Tahsis ya da sözleşme yapılmalı. Eğer dükkanının önü ya da başka alanı tahsislemek istiyorsak bunu tapuda, belediyede, resmi yerlerde gösterip iş yerine tahsis yapılmış olmalı. Apartman ve sitede yaşayanların sözleşme niteliğindeki yönetim planına göre ortak alanların işletmeye tahsis edilebileceğinden bahseden Gündüz, İş yerinin o yeri kullanması için kat malikleri, yönetici ile işletmeci arasında sözleşme yapılması gerekir. Tahsise ilişkin sözleşme yapılmamışsa, işletmeler diğer maliklerin kullanımını engelleyecek şekilde alanı kullanamaz. Maliklerden biri bile dava açsa ortak alana yapılan müdahalenin önlenmesini isteyebilir. Dava açıp, tazminat isteyebilirsiniz dedi.

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Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİNA SAKİNLERİ İLE İŞLETMELER ARASINDA 'ORTAK ALAN' SORUNU - Son Dakika

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SON DAKİKA: BİNA SAKİNLERİ İLE İŞLETMELER ARASINDA 'ORTAK ALAN' SORUNU - Son Dakika
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