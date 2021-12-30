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Tüketiciler Birliği Başkan Vekili Tanrıverdi: Stokçulara yasal düzenleme bekliyoruz - Son Dakika

Tüketiciler Birliği Başkan Vekili Tanrıverdi: Stokçulara yasal düzenleme bekliyoruz

30.12.2021 14:46
Tüketiciler Birliği Başkan Vekili Tanrıverdi: Stokçulara yasal düzenleme bekliyoruz

TÜKETİCLER Birliği Genel Başkan Vekili Nesih Tanrıverdi, fahiş fiyat uygulamak için stokçuluk yapanlara daha ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirterek, "Acilen yeni yasalar çıkarılarak özellikle bu stokçuluk yapanları, yaptıkları bu stoklara da el koymak suretiyle hapis cezaları...

TÜKETİCLER Birliği Genel Başkan Vekili Nesih Tanrıverdi, fahiş fiyat uygulamak için stokçuluk yapanlara daha ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirterek, "Acilen yeni yasalar çıkarılarak özellikle bu stokçuluk yapanları, yaptıkları bu stoklara da el koymak suretiyle hapis cezaları öngören yasal düzenlemeler bekliyoruz" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili Tanrıverdi, döviz kurunun inmesiyle ürün fiyatlarındaki düşüşün, tüketicinin beklentisini karşılamadığını, stokçuluğun devam ettiğini ve bunun için hem devletin hem de tüketicinin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Özellikle stokçulara karşı daha ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini kaydeden Tanrıverdi, "Hem bu fahiş fiyat uygulayanları hem de fahiş fiyat uygulamak için stokçuluk yapanlarla ilgili çok etkin yaptırımlar bekliyoruz. Acilen yeni yasalar çıkarılarak özellikle bu stokçuluk yapanları, yaptıkları bu stoklara da el koymak suretiyle hem ağır idari para cezaları, idari yaptırımlar hem de gerekiyorsa suç duyurusunda bulunarak hapis cezaları öngören yasal düzenlemeler bekliyoruz. Burada hem maddi ve ekonomik çıkarları üzerinde büyük bir oyun oynanıyor hem de bazen dışarıdan yapılan saldırılara destek vererek aslında ülkeye de bir saldırı söz konusu gibi düşünülebiliyor. Dolayısıyla da ülkeye saldıran kişiler ekonomi üzerinden saldırıyorlarsa bunlara devletin sadece idari para cezasıyla değil hapis cezası da öngören uygulamalar getirmesini bekliyoruz" diye konuştu.

'ÜRÜN BAZLI BOYKOT YAPILMALI'Tüketicilere iki yol öneren Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili Tanrıverdi, "Birincisi, ürün bazlı boykotlar yapmamız lazım yani fahiş fiyat uygulanan bir ürün varsa bu ürünü bir süre almayalım, varsa muadillerini kullanalım, kullanmak zorundaysak az kullanalım. Dolayısıyla ürün bazlı boykot yapmamız lazım. İkincisi de ülke genelindeki zincir marketlerin bu fahiş fiyata çok sıkı yapıştıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bunları caydıracak tek güç de tüketicinin gücü fahiş fiyat uyguladığını gördüğümüz marketleri boykot edelim, bir süre onlara gitmeyelim. Yerelde varsa küçük marketleri, bakkalları tercih edelim. Bu iki metodu sık uygularsak 15-20 gün içinde herkesin kendine çekidüzen vereceğini göreceğiz ve fahiş fiyatların da bizim makul fiyatlara indiğini görmüş olacağız" dedi.

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Togo Cumhuriyeti, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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