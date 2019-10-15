Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin Açıklaması

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, evsel atık kutuları ile ilgili yaptığı basın açıklamasında "Yapılan yardım kutularını belediyelerin kendi işleri gibi göstermesi aslında büyük bir gaftır" dedi.



Mahmut şahin, vatandaşların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için kıyafetlerini attığı ve Türkiye genelinde 48 ilde bulunan evsel atık kutularının, işletmelere kiraya verilerek ticari amaçlı kullanıldığını ve üzerinde buna dair ibareler yerine belediyelerin reklamlarının yer almasından dolayı vatandaşların iyi niyetlerinin suistimal edildiğini söyledi.



Vatandaşların bu kutulara daha fazla yardımcı olmak amacıyla yeni kıyafetler dahi attığını fakat ihtiyaç sahipleri yerine ticaret amaçlı kullanıldığını söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Burada bulunan evsel atık kutusu Türkiye'nin 48 ilinde özellikle ilçe belediyeleri tarafından şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilmiş kutular. Burada da görüyorsunuz ki belediyenin ismi ve adresi var. Çöplerinizi boşa atmayın geri dönüşüm olsun, çevreye duyarlı olalım sloganlarıyla vatandaşlar aslında iyi bir şeye teşvik ediliyor. Bu da şu demek, fazla eşyalarınız varsa çöpe atmayın, heder olmasın buraya atın demek. Doğal olarak vatandaşlarımız da buradaki niyet ve algısı şu şekilde, biz kıyafetlerimizi eski ya da yeni fark etmez bu kutulara atacağız ve belediyeler de bunu fakire dağıtacak. Hatta bu niyetle yeni kıyafetlerini atarak daha fazla sevap kazanayım, daha fazla yardımcı olayım diyen vatandaşlarımız da var. Hep o niyetle buralara atılıyor ama işin gerçeği böyle mi derseniz değil maalesef. Burada üzerinde belediyelerin isminin yazması ve bu işi belediyelerin organize ediyormuş gibi gösterilmesi, aslında belediyelerin büyük bir gafı" dedi.



Mahmut Şahin, atılan yeni kıyafetlerin paketlenerek Afrika ülkelerine satıldığını, eski kıyafetlerin de keçe olarak dönüştürüldüğünü söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:



"Bu hizmet belediyenin yaptığı algısıyla vatandaştan kıyafetler alınıyor ama bu tamamen ticari bir olay. Belediyelerin buradaki menfaati sadece kira ücreti. Bir ticari işletme buraya kiralayarak belediyeye kira ödüyor ve karşılığında atılan bütün kıyafetleri, yenilerini paketleyip Afrika ülkelerine satıyorlar ve eğer çok kötüyse keçe yapımında kullanıyorlar. Buradan da tamamen ticari bir rant elde ediliyor, bundan da hiçbir vatandaşın haberi yok. Olaya tüketici açısından baktığımızda buraya bir bilgi yazılması gerekiyor. Bir ürünün içerisindeki muhtevanın üzerine yazılması bir kanundur. Burada da bir ticari işletme varsa, bu kutunun ait olduğu şirket ve belediyeye kira ödediği şeklinde bir yazı yazılmalıdır. Baktığınız zaman da belediyenin telefonu ve bütün adresler belediyenin adresleri var. Türkiye'nin 48 ilinde bu şekilde bütün belediye bilgileri yazılarak, vatandaşın iyi niyetini suistimal ederek kıyafetler ve diğer atıklar toplanıyor ve bir şirketin kar etmesi sağlanıyor."



Vatandaşların bu durumda tüketici hakemlerine başvurarak belediyeden attıkları ürünlerin ücretlerini isteyebileceklerini söyleyen Şahin,"Bu noktada belediyelere çağrımız da eğer bunun kirasına ihtiyaçları varsa, biz Tüketiciler Birliği olarak bu kirayı size ödemeye hazırız, vatandaşlara doğru bilgiyi verin ve vatandaş bunun nereye gittiğini bilerek versin. Vatandaşın iyi niyetini suistimal etmeye belediyelerin hakkı yoktur. Tüketiciler sadece ihtiyaç sahiplerine gidecek diye bu kutulara kıyafet atıyorlar ama işin böyle olmadığı ortaya çıkınca bir kandırılma ve yanıltılma söz konusu. Kanunda da bunun yeri var ve yanıltılan tüketici, malın ve paranın iadesini isteyebilir. Şu anda bunu öğrenen tüketicilerin eğer atmışlarsa belediye aleyhine tüketici hakemlerine gidip söyleyerek bedelini belediyeden talep edebilirler" dedi. - KAYSERİ