Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin Açıklaması - Son Dakika

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Hakem Heyetleri, konut kredisi kullanırken tüketiciden alınan ekspertiz ücreti konusunda tüketici mahkemelerinin verdiği kararlara uymalı." dedi.

Şahin, Kocasinan Kaymakamlığı önünde yaptığı açıklamada, bankaların konut kredisi kullandırırken ekspertiz ücretinde usulsüzlük yaptığını öne sürdü.

Bu konunun tüketici mahkemelerinde tüketici lehinde sonuçlandığı belirten Şahin, "Bankalar ekspertiz bedelini tüketiciden alıyor fakat faturayı banka adına kestiriyor. Bu, usule ve yasalara aykırı. Tüketici, konuyla ilgili hakem heyetine başvurdu. Hakem heyeti tüketiciyi haksız bularak ekspertiz ücretinin tüketiciye iadesini kabul etmedi. Tüketici bunun üzerine tüketici mahkemesine başvurdu. Tüketici mahkemesi de hakem heyetinin kararının yanlış olduğunu belirterek faturanın tüketici adına kesilmediğinden dolayı ekspertiz ücretinin yasal faiziyle birlikte tüketiciye iadesine karar verdi." diye konuştu.

"Sarı hakem heyeti istemiyoruz"

Tüketici hakem heyetlerinin tüketiciyi korumak amaçlı kurulduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Hakem heyetleri, konut kredisi kullanırken tüketiciden alınan ekspertiz ücreti konusunda tüketici mahkemelerinin verdiği kararlara uymalı. Yasalar tüketiciyi korumaya yönelik. Satıcıları koruyan bu bakış açısı bize 'sarı sendikacılığı' hatırlatıyor. Biz 'sarı hakem heyeti' istemiyoruz. Bazı hakem heyetleri tüketici mahkemesine gerek kalmadan tüketicinin sorunlarını kanunlar çerçevesinde çözüyor. Bu duyarlılığı tüm hakem heyetlerinden bekliyoruz. Önlerinde böyle bir emsal karar da var."