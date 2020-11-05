Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin'den araç alacaklara "acele etmeyin" uyarısı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sıfır ya da ikinci el araç almak isteyen vatandaşlara acele etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç almak isteyen vatandaşlara biraz daha sabretmelerini, bu dönemde araç alımı için ısrarcı olmamalarını tavsiye etti.

Piyasanın oturmasının beklenmesi gerektiğini belirten Şahin, bu konudaki ısrarın enflasyonun artmasına neden olacağını ve ülke ekonomisine zarar vereceğini ifade etti.

Şahin, talep artınca fiyatların yükselmesinin piyasanın genel kuralı olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Talep fazlalaştıkça o ürünün fiyat artar, kıymetlenir. Burada biz ne yapıyoruz? 'Sıfır araç alacağız' diye bir ürüne yükleniyoruz. Ne oluyor? Talep artınca satıcı da bunun fiyatını artırıyor. Aslında 300 liraya satacağı ürünü 350 liraya satıyor. 'Niye 50 lira az kar edeyim' diyor. Bir formül buluyor, yöntem buluyor. Dikkatleri de üzerine çekmiyor."

"Biraz sabredelim"

Sıfır kilometre araç alacaklara acele etmemelerini öneren Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Piyasada ikinci el aracı da yükseltti bu talepler. Biraz geri çekilsek, dünyada bunun uygulamaları örnekleri çok fazla. Benzin fiyatlarında, et fiyatlarında insanlar bir tepki koyunca, tavır koyunca fiyatların düştüğünü görüyoruz. Çok acil değilse lütfen biraz bekleyin. 6 ay sonra alın, 8 ay sonra alın ama piyasayı yükseltmeyin. Bizim bu taleplerimiz, o satıcıların iştahını kabartıyor ve o iştahla bakın ülke ekonomisine ne kadar zarar veriyoruz. Biraz sabredelim. Piyasa kendi normaline dönünce alalım. Bu acelecilikten vazgeçelim. Bu acelecilik bize zarar ettiriyor. 'O arabayı alacağım' diye hem fazla bedel ödüyoruz hem de ülkenin geleceğini tehlikeye atıyoruz."