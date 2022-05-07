KAHRAMANMARAŞ - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: "Hak arama oranını artırmalıyız" - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: "Hak arama oranını artırmalıyız"

07.05.2022 13:31

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, hak arama oranını artırmanın gelecek adına çok önemli olduğunu belirterek, "Hakkı yenen 100 insanın 10'u hakkını arıyorsa burada çok gerideyiz.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, hak arama oranını artırmanın gelecek adına çok önemli olduğunu belirterek, "Hakkı yenen 100 insanın 10'u hakkını arıyorsa burada çok gerideyiz. Bizim bunu yüzde 90'lara çıkarmamız lazım." dedi.

Tüketiciler Birliği Federasyonu, "Tüketicinin korunması hakkında kanun ve son yasa değişiklikleri" eğitimi kapsamında Kahramanmaraş'ta bir araya geldi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programa, 22 ilden Tüketici Hakem Heyeti başkanları ve raportörler katıldı.

Programda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alparslan Alkış, "İslam hukukunda tüketici hakları" konulu sunum yaptı.

Etkinlikte, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu'nda yapılan değişiklikler hakkında bilgiler verildi.

Mahmut Şahin, programın ardından gazetecilere, Türkiye'de tüketici hakları konusunda bir hayli geride olunduğunu, birlik olarak insanların haklarını araması noktasında çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Her yıl farklı bir ilde bir araya geldiklerini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Bazen doğu bazen batı bazen de güneydeki illerde program düzenleyerek en azından yakın illerin katılımlarını sağlamayı hedefliyoruz. Bugün Kahramanmaraş programımız kapsamında ileriye dönük neler yapacağımız konusunda planlamalar yapacağız. Hak arama oranını artırmak bizim geleceğimiz açısından çok önemli. Hakkı yenen 100 insanın 10'u hakkını arıyorsa burada çok gerideyiz. Bizim bunu yüzde 90'lara çıkarmamız lazım. Bize ulaşmak dünyanın en kolay işi. Her tarafta şubelerimiz ve sosyal medyada hesaplarımız, telefon numaralarımız var. İnsanlarımız bize ulaşarak sorunlarını iletebilirler."

KAHRAMANMARAŞ - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: Hak arama oranını artırmalıyız
KAHRAMANMARAŞ - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: Hak arama oranını artırmalıyız
KAHRAMANMARAŞ - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: Hak arama oranını artırmalıyız
KAHRAMANMARAŞ - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: Hak arama oranını artırmalıyız
KAHRAMANMARAŞ - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: Hak arama oranını artırmalıyız
KAHRAMANMARAŞ - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: Hak arama oranını artırmalıyız
KAHRAMANMARAŞ - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: Hak arama oranını artırmalıyız

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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