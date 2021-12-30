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Tüketiciler Birliği????nden "kooperatif üyeleri tüketici sayılsın" talebi - Son Dakika

Tüketiciler Birliği????nden "kooperatif üyeleri tüketici sayılsın" talebi

30.12.2021 13:17

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kooperatif üyelerinin çeşitli mağduriyetler yaşadığını belirterek, "Bu insanlar tüketici sayılmalı. Onların hakkını tüketici hukuku kapsamında korumalıyız." dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kooperatif üyelerinin çeşitli mağduriyetler yaşadığını belirterek, "Bu insanlar tüketici sayılmalı. Onların hakkını tüketici hukuku kapsamında korumalıyız." dedi.

Talas ilçesindeki 485 üyeli bir kooperatifin bazı üyeleri, başta tapu sorunu olmak üzere çeşitli konularda yaşadıkları mağduriyeti duyurmak için Kayseri Adliyesi önünde bir araya geldi.

Şahin, üyeler adına yaptığı açıklamada, kooperatiflerin artık saadet zinciri haline geldiğini, mağdur edilen üyelerin üzerinden rant sağladıklarını savundu.

Kooperatiflerin evi teslim etmelerinin 15-20 yıl sürebildiğine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Kooperatiflerde profesyonel bir satıcı ekip var, bir de ev sahibi olma hayali kuran insanlar var. Yıllardır kooperatif üyelerinin tüketici sayılmasını talep ettik. Yetkililer kooperatif kanununun kapsamlı olduğunu söylüyor ancak bu kanun sorun çözmüyor. Kooperatifi koruyor ama üyeyi korumuyor. Kooperatifin ortaklık hukuku olduğu belirtiliyor. Müteahhitler, muhasebeciler, avukatlar bir araya gelip profesyonel bir yönetim kuruyorlar. Kooperatifçiliği meslek edinmişler. Kanun, yöneticilerle bu mağdurların ortak olduğunu söylüyor. Bu insanlar tüketici sayılmalı. Onların hakkını tüketici hukuku kapsamında korumalıyız. Yoksa bu saadet zincirleri bitmez."

65 yaşındaki Hatice Aktaş da 17 yıldır kooperatife para ödediğini, emeklilik birikiminin gittiğini, üyelikten ihraç edildiğini dile getirdi.

Evsiz kaldığını aktaran Aktaş, sorununun çözümü için yetkililerden yardım talep etti.

Avukat Muhammed Türkay Çubukçu ise üyelerin çoğunun tapularını alamadığını, 15 yıldır ödemelerini düzenli yapmalarına rağmen konut kesin hesap maliyeti adı altında kendilerine borç çıkarıldığını anlattı.

Üyelerin çoğunluğunun işçi, emekli gibi düşük gelirli kişilerden oluştuğunu ifade eden Çubukçu, aylık 6'şar, 8'er bin lira borç çıkarıldığını, ödeyememeleri durumunda da kooperatif ortaklığından istifaya zorlandıklarını kaydetti.

Tüketiciler Birliği????nden kooperatif üyeleri tüketici sayılsın talebi
Tüketiciler Birliği????nden kooperatif üyeleri tüketici sayılsın talebi
Tüketiciler Birliği????nden kooperatif üyeleri tüketici sayılsın talebi

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Kayseri Adliyesi, Mahmut Şahin, Kooperatif, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tüketiciler Birliği????nden 'kooperatif üyeleri tüketici sayılsın' talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüketiciler Birliği????nden "kooperatif üyeleri tüketici sayılsın" talebi - Son Dakika
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