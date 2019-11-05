Tüketiciler Birliğinden bankalara

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, ekspertiz hizmetinin faturasının tüketici adına kesilmesi gerektiğini belirterek, "Ekspertiz konusunda firmalar faturayı bankalara kesiyor, banka da bunun ücretini tüketiciden alıyor. Bu yanlış bir uygulama. Bankaların bu ücreti tüketiciden talep edebilmesi için fatura o kişinin adına kesilmek zorundadır." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankacılık işlemlerine ilişkin her yıl çeşitli konularda şikayetler aldıklarını söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenlemesine göre bankaların ipotek ve ekspertiz ücretini tüketiciden almasının yasalaştığını ancak burada bir usulsüzlük olduğunu savunan Şahin, şöyle konuştu:

"Normalde bir şeyin bedeli ödendiğinde faturası o kişi adına kesilir. Fatura kişiye tanzim edilirse tüketici bunu öder ancak ekspertiz konusunda firmalar faturayı bankalara kesiyor, banka da bunun ücretini tüketiciden alıyor. Bu yanlış bir uygulamadır. Bankaların bu ücreti tüketiciden talep edebilmesi için fatura o kişinin adına kesilmek zorundadır. Aksi takdirde tüketici, hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine başvurarak ekspertiz ücretini rahatlıkla geri alabilir."

"Bankalar ekspertiz ücreti geri ödemek durumunda kalıyor"

Şahin, hizmetlerin faturalandırılması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tüketici, miktarı ne kadar olursa olsun bir ekspertiz ücreti ödemişse hakem heyetine giderek bunun iadesini talep edebilir. Miktarın yüksek olduğu durumlarda ise tüketici mahkemelerine başvurarak yine bu ücreti geri alabilir ancak bunun için faturanın tüketicinin adına kesilmemiş olması gerekiyor. Tüketici 'Bedelini ödemişsem bunun faturasını istiyorum.' deme hakkına sahip. Bankaların bu tür işlemleri yaparken 'Hizmeti tüketici adına aldım bu yüzden faturasını da tüketici adına kesiyorum.' demesi gerekiyor. Birçok banka ekspertiz ücretini geri ödemek durumunda kalıyor. Çünkü bunu ispat edemiyor. Örneğin bir tüketiciden 600 lira ekspertiz ücreti alınmış ve faturasını istediğimizde bunu ispat edemediği için ücreti ödemek zorunda kalıyor ancak fatura tüketici adına kesilirse böyle durumlarla da karşılaşmamış olacağız."

"Bu konuda çok şikayet geliyor"

Tüketicilerin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini ifade eden Şahin, "Bu konuda tarafımıza çok fazla şikayet geliyor. Başvuruların birçoğu faturanın doğrudan kişiye kesilmemesinden tüketicinin lehine sonuçlanıyor. Yani tüketicinin bankadan ekspertiz ücretini geri almasıyla neticeleniyor." diye konuştu.