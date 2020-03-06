Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 2019'da 5 bin civarında tüketici şikayeti aldıklarını, en fazla "iskansız hanelerin su faturalarındaki kaçak su bedellerinin iadesi"nin şikayet konusu olduğunu söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin her zaman haklarını aramaları gerektiğini ifade etti.

Tüketiciler Birliğine 2019'da 5 bin civarında şikayet geldiğini belirten Şahin, şikayetler arasında iskansız hanelerin su faturalarındaki kaçak su bedellerinin iadesine yönelik itirazların ilk sırada yer aldığını bildirdi.

"Şikayetlerin 2 bin kadarı bu konuda oldu." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Yani tüketiciler en çok iskanı olmayan dairelerine gelen su faturalarındaki kaçak su bedelinin iadesi için itirazda bulundu. Tüketiciler, 'benim dairemin iskanı yok, fazla su parası ödüyorum, bunu ne yapacağım, nasıl ve kimden alacağım' gibi taleplerle geliyor. Biz de müteahhitlerin sorumluluğunda olduğu için bu bedelin onlardan alınması gerektiğini söylüyoruz."

Türkiye'deki hanelerin yüzde 45'inin iskanının bulunmadığını dile getiren Şahin, "Kaçak su bedeli müteahhitten alınır. Müteahhitler dairenin iskanını almayınca olan tüketiciye oluyor. Tüketici fazla ödediği her su faturasındaki kaçak kullanım bedelinin parasını müteahhitten alabilir." diye konuştu.

Şahin, tüketicilerin, bu konuda hakem heyetlerine başvurmaları gerektiğini ifade etti.

İkinci sırada ekspertiz ücretlerine itiraz var

Kaçak su bedelinin ardından en çok şikayetin bankaların aldığı ekspertiz ücretleri konusunda geldiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Ekspertiz faturasının tüketici adına kesilmesi gerektiğini, aksi takdirde yasal olmadığını ve ekspertiz ücretinin geri alınabileceğini tüketicilerimize söyledik. Elektronik eşyalardaki arızalar ise şikayetlerin üçüncü sırasında yer aldı. Yani 'eşyam birden fazla arıza verdi' ya da 'aynı arızayı tekrar verdi ne yapmalıyız' gibi şikayetler geldi. Dördüncü sırada da en çok şikayet ayakkabıdan yani kıyafet sektöründen geldi. Beşinci sırada ise uzaktan satışlar yer aldı. Bunda da üniversite öğrencilerine satılan kitap ve CD setleri ön sırada bulunuyor."