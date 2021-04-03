Tüketiciler en çok kart aidat ücretlerinden şikayetçi - Son Dakika

Bankalarla ilgili en çok sorun yaşanan konuları derleyen Şikayetvar'ın verilerine göre, tüketicilerin bu sektörde en çok şikayet ettiği konunun kart aidatları olduğu görüldü. Kimi vatandaşlar kart aidatları ile ilgili düzenleme yapılmasını talep ederken kimi de hiçbir bankanın kart aidatı almaması gerektiğini söyledi.

Gündelik yaşamın ayrılmaz parçalarından biri olan bankalar, tüketicilerin birikimlerini korurken ticarette de ekonomik destek sağlıyor. Ancak milyonlarca kişi bankalarla ilgili birçok sorunu gündeme getiriyor. İnternet şikayet platformu Şikayetvar, geçen yılın verilerine göre bankalarla ilgili en çok şikayet edilen konuları mercek altına aldı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan bankalarla ilgili çözüm bekleyen konuları derleyen platformun verilerine göre, bu alanda en çok şikayet edilen konu kart aidat ücretleri ve iadesinde yaşanan sorunlar oldu. Bunu, banka kartı ve kredi kartının teslim edilme sorunu, ATM'den yatırılan paranın hesaba geçmemesi ve ATM'nin işlem yaparken kartı yutması gibi sorunlar izledi.

VATANDAŞ DÜZENLEME TALEP EDİYOR

Bankaların kart aidatı ücreti almasını gereksiz bulduğunu söyleyen Tuğba Bağcı, "160 lira civarında kart aidatı kesilmişti. Hadi alınsın, kesilsin diyeceğim ama kendileri için almaları gerekiyorsa ki bu bence bu da gereksiz. Sonuçta benim içeride param var. Benim paramla çalışıyorlar. Benim orada az da olsa bir yatırımım var" dedi.

Konuarlp Altınay da, "Bankaların aidat almaması lazım. Hem para yatırıyorsun hem de aidat veriyorsun. Bence bu doğru bir şey değil" diye konuştu.

Cevriye Bağış, "Kart ücreti ve krediler. Kredi çekiyoruz, o kredilere dünyanın faizini koyuyorlar. Onların bir geri ödemesi olmaz mı acaba? Bu durumlarla ilgili mutlaka bir düzenleme yapılmalı. Yapılmalı ki vatandaş rahat etsin" ifadelerini kullandı.

Bankaların çalışma sistemlerinden şikayetçi olmadığını söyleyen Levent Kerik ise, "Benim bankların sistemiyle ilgili bir şikayetim yok. Sistemi bildiğim için de saygı duyuyorum. Dünyanın neresine giderseniz gidin yazılımı aynıdır. Yazılım ne hükmediyorsa o uygulanır. Her sistemde, binlerce çalışanın maaşı, bankaların yerinin kirası, giderleri de bir şekilde ödenmek zorunda. Bunlar öyle olmasa bilerek ve isteyerek insanlara böyle bir yükü yüklemezler diye düşünüyorum" dedi.

1 MİLYONU AŞKIN KİŞİ BANKALARLA İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPTI

Platform tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bir önceki yılın aynı dönemine oranla 2020'de bankalarla ilgili araştırma yapmak için 1 milyon 361 bin 507 kişinin, platformu ziyaret ettiği ve alt kırılımlara bakıldığında özel bankaları 731 bin 383, kamu bankalarını 607 bin 139, katılım bankalarını 69 bin 784 ve kalkınma ve yatırım bankalarını 17 bin 187 kişinin incelediği belirtildi.

Özel bankalar, kamu bankaların, katılım bankaları ve kalkınma-katılım bankalarının kategorilerinin incelendiği çalışmadan elde edilen verilerle ilgili bilgi paylaşan platform, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu 4 kategori toplamında banka sektörü özelinde 2020'de şikayet artış oranı yüzde 99 oldu. Özel bankalarla ilgili 2020'de toplam 124 bin 693 şikayet geldi. Bu kategoride bir yıllık şikayet artış oranı yüzde 39 seviyesinde gerçekleşti. 2020'nin Nisan ayı 13 bin 929 şikayetle özel bankalarla ilgili en çok şikayet edilen ay oldu. 8 bin 173 ile Şubat ayı özel bankalarla ilgili şikayetin en az geldiği ay oldu. Kamu bankalarıyla ilgili ise, 2020 yılında toplam 113 bin 988 şikayet geldi. Bu kategoride şikayet artış oranı bir önceki yıla göre yüzde 261 arttı. Mart'ta 5 bin 91 olan şikayet sayısı nisan ayında pik yaparak 25 bin 596 oldu.

"2020'de katılım bankalarında şikayet artış oranı yüzde 189'u buldu. 2019'da 2 bin 504 olan şikayet sayısının 2020'de 7 bin 247 olduğu gözlemlendi. 1.236 şikayet sayısıyla Mart, bu yılda şikayetin en çok arttığı ay oldu. Kalkınma ve yatırım bankaları sektörü incelendiğindeyse şikayet artış oranının yüzde 144 olduğu gözlemleniyor."

EN ÇOK BU KONULARLA İLGİLİ ŞİKAYET EDİLİYOR

Tüketicilerin en çok şikayet ettiği konular ise şöyle sıralandı:

"Banka kart aidat ücretinin alınması ve iadesinin olmaması, banka kartı ve kredi kartının teslim edilme sorunu, ATM'den yatırılan paranın hesaba geçmemesi, ATM'nin işlem yaparken kartı yutması, internet ve mobil bankacılığa girişte sorun olması, müşteri hizmetlerine bağlanmada hatta çok fazla bekleme ve bağlanamama, ihtiyaç kredisi çekme-ödeme kanallarının yetersiz olması, sicil affının reddedilmesi ve buna bağlı olarak kredi alamama, internet alışverişlerinde 3D secure kod onayı gelmeden işlemin yapılması, kredi kartı limit artırım talebinin olumsuz olması tüketicilerin başlıca şikayet ettiği konular olarak kayıtlara geçti."