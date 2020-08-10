Tüketiciler mahkemeden önce arabulucuya gidecek - Son Dakika

Tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline getirilmesini değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Merkez Çözüm Merkezi Başkanı Av. Merve Sevim Özcan, "Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır" dedi.

Özcan, 7251 Sayılı Yasanın 59. maddesi ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 73/A maddesinin değiştirildiğini belirterek, "Dava açılmadan evvel başvurulan arabuluculuk ilk oturumuna katılmak davada lehe yorumlanmaktadır ancak; Tüketici arabuluculuk görüşmesine katılmazsa ve sonucunda dava açarsa ve dava lehine sonuçlanırsa yargılama gideri hakkı kazanır.

Tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için, kanunda belirtilen durumlarda dava açmadan önce arabuluculuk şartını tamamlamaları gerekmektedir" diye kaydetti. - ESKİŞEHİR