Tüketiciler, mesafeli sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklarda Tüketici mahkemelerine başvurabilecek - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin mesafeli sözleşmeler ile ilgili olarak satıcılarla yaşadıkları uyuşmazlığın çözülememesi durumunda 10 bin 390 TL'nin altında olan uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine, bu tutarı aşan uyuşmazlıklar için de Tüketici Mahkemelerine başvurabilmesinin mümkün olduğu bildirildi.



Ticaret Bakanlığı mesafeli sözleşmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında sosyal izolasyon, belirli yaş gruplarına ilişkin sokağa çıkma yasakları, mağazaların çalışma saatlerindeki düzenlemeler, AVM'lerin kapalı olması gibi tedbirlerin tüketicileri son dönemde internet, telefon ve mobil uygulamalar gibi iletişim araçlarıyla online alışveriş yöntemlerini daha çok tercih etmeye yönelttiği belirtildi. Kargolarda bazı gecikmelerin olduğu belirtilen açıklamada, "Pandemi döneminde hem satıcı/ sağlayıcıların hem de kargo şirketlerinin sınırlı saatlerde ve dönüşümlü çalışmaları ile online alışveriş yönteminin tüketicilerce yoğun olarak kullanılmasının mevzuatta düzenlenen teslim sürelerinin aşılmaması ile birlikte bazı gecikmeler yaşanmasına da neden olmaktadır. Ayrıca bu dönemi fırsat bilen, dolandırıcılık amacıyla kurulan, tüketicileri aldatma amaçlı sahte unvanlı alışveriş sitelerinin, aldıkları siparişlere ilişkin topladıkları bedeller karşılığında hiç mal göndermeyerek ya da satın alınan maldan çok başka ve düşük kaliteli mal gönderimi yaparak tüketicilerin mağduriyetine neden oldukları görülmektedir" denildi.



Bu kapsamda tüketicilerin mesafeli yöntemle online olarak bir mal veya hizmet alımında dikkat etmeleri gereken hususlar ise şu şekilde sıralandı:



"- Satıcı veya sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılması (adres, sabit telefon, vergi numarası, MERSİS ve ETBİS kaydı, güven damgası bilgileri ile hakkında şikayet ve şikayetlerin çözümüne ilişkin müşteri şikayet planı olup olmadığı),



Satın alınacak mal veya hizmetin diğer satıcı veya sağlayıcılardaki fiyatı ile aynı ihtiyacı karşılayan alternatiflerinin fiyatına ilişkin karşılaştırılmasının yapılması,



Özellikle sosyal medya aracılığı ile yapılan yönlendirmelerde internet sitesi adres çubuğunun "https://" uzantısı ile başlaması (SSL sertifikası)



Ödeme yapılmadan önce 6502 sayılı Kanun kapsamında tüketicilere iletilmesi gereken ön bilgilendirme formları, alınacak mal veya hizmetin niteliği, bedeli, satıcı veya sağlayıcı unvanı ve benzeri hususlar başta olmak üzere kontrol edilmesi,



Ayrıca mesafeli sözleşme ile alınacak mal veya hizmete ilişkin olarak daha kısa bir süre belirtilmemiş ise 30 gün içinde teslim edilmesine, satılan mal veya hizmete ilişkin cayma hakkının olup olmadığına, bu hakkın 14 gün içerisinde kayıtsız ve şartsız kullanılabileceğine ve kullanılması durumunda da 14 gün içinde bedel iadesinin yapılması gerektiği hususları başta olmak üzere yasal düzenlemelere ön bilgilendirmede yer verilip verilmediğinin kontrol edilmesi,



3 Boyutlu Güvenlik (3D Security) veya sanal kartla ödeme imkanlarının sunulması ve tüketicilerimizce bu tür ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususlarına dikkat edilmesi, mesafeli sözleşme ile online olarak mal veya hizmet alan tüketicilerimizin mağdur olmamaları bakımından son derece önemlidir"



Açıklamada, tüm bu hususlara dikkat edilmesine karşın tüketicilerin mesafeli sözleşmeler ile ilgili olarak satıcılarla yaşadıkları uyuşmazlığın çözülememesi durumunda 10 bin 390 TL'nin altında olan uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine, bu tutarı aşan uyuşmazlıklar için de Tüketici Mahkemelerine başvurabilmesinin mümkün olduğu bildirildi. - ANKARA