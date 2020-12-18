"Tüketiciler pandemi döneminde doğal meyve sularına yöneldi" - Son Dakika

"Tüketiciler pandemi döneminde doğal meyve sularına yöneldi"

18.12.2020 10:20

Pandemi döneminde sıvı tüketiminin, bağışıklığın ve C vitamininin önemine ilişkin uzmanların yaptığı açıklamaların tüketicileri katkısız ve doğal meyve sularına yönlendirdiğini söyleyen Aroma Genel Müdürü Sefer Kılınç, "İlave şeker, koruyucu ve katkı maddeleri içermeyen yüzde 100 meyve...

Pandemi döneminde sıvı tüketiminin, bağışıklığın ve C vitamininin önemine ilişkin uzmanların yaptığı açıklamaların tüketicileri katkısız ve doğal meyve sularına yönlendirdiğini söyleyen Aroma Genel Müdürü Sefer Kılınç, "İlave şeker, koruyucu ve katkı maddeleri içermeyen yüzde 100 meyve sularımıza ilgi arttı" dedi.

Koronavirüsle savaşmanın en güçlü yolu bağışık sistemi olunca, vatandaş da sıvı tüketimine ve C vitaminine yoğunlaştı. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle tüketim alışkanlığının da değiştiğine dikkat çeken Aroma Genel Müdürü Sefer Kılınç, "Uzmanların, pandemi döneminde sıvı tüketiminin ve bağışıklık sisteminin önemine dair yaptıkları konuşmalar ve koronavirüse karşı C vitamini almayı önermeleri tüketicileri doğal meyve sularımıza yönlendirdi. Bu dönemde, ilave şeker, koruyucu ve katkı maddeleri içermeyen, dalından koparılan meyvenin kalite ve lezzetini içeren Aroma yüzde 100 meyve sularına ilgi yoğunlaştı. İçeriğinde şeker ilavesi, tatlandırıcı, renklendirici ve hiçbir katkı maddesi bulunmayan Aroma Sa-de'ye talep de hayli arttı" diye konuştu.

Kılınç, pandeminin ilk günlerinden beri üretim ve dağıtım sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı her türlü tedbiri aldıklarını kaydederek, hijyeni ve gıda güvenliğini öne çıkarttıklarını, ekonomik hareketliliğin devamı için üretime mümkün olduğunca ara vermediklerini açıkladı.

TÜKETİCİ SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENMEYE ÖNEM VERMEYE BAŞLADI

2020 yılının başlangıcında Aroma Sa-de'yi piyasaya sürdüklerini dile getiren Sefer Kılınç, son yıllarda tüketicilerin 'iyi ve sağlıklı yaşama', 'sağlıklı ve dengeli beslenmeye' daha çok önem verdiğine dikkat çekti.

Kılınç, "Aroma Sa-de, içeriğinde, şeker ilavesi, tatlandırıcı, renklendirici ve hiçbir katkı maddesi bulunmamasıyla dikkat çekiyor. Bir bardağında doğal ve gerçek meyve özlerinden gelen sadece 4 kalori bulunması ise, bu içeceği hem formuna, hem de sağlığına önem verenler için mükemmel bir alternatif haline getiriyor. İçeceğin nane-limon-elma, tarçın-kuşburnu, zencefil-limon olmak üzere 3 farklı lezzeti bulunuyor. Bu günlerde, ayrı bir heyecanımız ise, içeceğin Aroma Sa-de vitaminli içeceklerle genişlemesi" diye konuştu.

5 FARKLI İHTİYACI SAĞLIYORAroma Sa-de vitaminli içeceklerin tüketicilere sudan fazlasını sunduğunu belirten Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğal kaynak suyunun, vitaminlerle zenginleşip, doğal meyve aromaları ile içimi daha da keyifli hale getirilmesiyle oluşan bu içecek; enerji, güzellik, detoks, sindirim ve direnç olmak üzere farklı ihtiyaçlara yönelik 3 çeşidiyle tüketicilerin yaşam tarzlarına destek sağlıyor."

Bu yıl karton ambalajda tüketicilere sunulan Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu'nun da çok dikkat çektiğini vurgulayan Kılınç, çevreye ve doğaya duyarlı bu ürünün tüm kesimlerden takdir topladığını dile getirdi.

55 OLAN İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKE SAYISINI ARTIRACAĞIZ

Sefer Kılınç, şu anda 55 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "2021'de dağıtım kanallarını geliştirmeyi hedefliyoruz. 2020'de Güney Amerika'ya giriş yaptık. Gelecek yıl ise Afrika ve Uzakdoğu'da büyümek, 55 olan ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Tüketiciler pandemi döneminde doğal meyve sularına yöneldi
Tüketiciler pandemi döneminde doğal meyve sularına yöneldi

Koronavirüs, Türkiye, İhracat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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