Tüketiciler Yılbaşını Çoğunlukla Evde Geçiriyor

10 milyonun üzerindeki Money Club üyesinin yılbaşı dönemindeki harcamalarını analiz eden Migros, ek olarak yaptığı anket çalışmasıyla müşterilerinin yılbaşı alışveriş tercihlerini tespit etti.

10 milyonun üzerindeki Money Club üyesinin yılbaşı dönemindeki harcamalarını analiz eden Migros, ek olarak yaptığı anket çalışmasıyla müşterilerinin yılbaşı alışveriş tercihlerini tespit etti.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan mağazalarının yanı sıra en büyük ve yaygın e-ticaret sitesi Migros Sanal Market ile hizmet veren, sektörün lider markası Migros, 10 milyonun üzerindeki Money Club üyesinin tercihlerini, yaptığı anket çalışmasıyla destekleyerek müşterilerinin yılbaşı tercihlerini ortaya çıkardı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Büyük Mağazacılık İş Birimi Direktörü Cüneyt Taşpek, Migros'un yılbaşını evde geçirmek isteyen tüketicileri için en kaliteli ürünleri en uygun fiyata sunduğunu belirterek, şunları kaydeti:



"Yaptığımız araştırmaya göre tüketicilerimizin yüzde 71'i yeni yılı kendi evinde karşılamayı tercih ederken yüzde 23'ü de yakınlarının evinde geçirmeyi planlıyor. Yeni yıla aileleriyle girmek isteyenlerin oranı yüzde 78, arkadaşlarıyla bir arada olacakların oranı yüzde 12, eşiyle baş başa olmayı planlayın oranı ise yüzde 8'e denk geliyor. Hazırladığımız kampanyalarla ve yılbaşı sepetleriyle müşterilerimizin geçirecekleri bu değerli anları daha da keyifli kılmak için çalışıyoruz."



Yılbaşı hediyelerinde başı kozmetik ürünleri çekiyor



Taşpek, araştırmanın yüzde 61'ine erkek tüketicilerin yanıt verdiğini belirterek, "Yılbaşı için yakınlarına hediye alanların oranı yüzde 83'ü buluyor. Hediye tercihlerinin ilk sırasında yüzde 58'lik oranıyla kozmetik ürünleri gelirken, bunu yüzde 52 ile oyuncaklar ve aile oyunları takip ediyor. En çok tercih edilen diğer hediyeler ise züccaciye ve ev eşyaları, elektrikli ve elektronik ev aletleri, ev tekstili, Milli Piyango Bileti ve yılbaşı sepeti. Biz de yılbaşı döneminde herkesin istediği hediyelere kolayca ulaşabilmesi için özel imkanlar sunuyoruz." ifadelerini kullandı.



Yılbaşı için her zamankinden farklı bir alışveriş listesi oluşturanların oranı yüzde 69'u bulurken bisküvi, cips, çerez gibi atıştırmalıklar, meyve-sebze ve alkolsüz içecekler listenin ilk 3 sırasında yer alıyor.



Yılbaşı sofralarının yemek tercihlerinde başı zeytinyağlılar çekerken, ikinci sırada etli yemekler ve üçüncü sırada mezeler bulunuyor. Yılbaşının klasik menüsü hindi alışverişi yapanların ise son 7 ayda hindi satın almadığı ve sadece yılbaşı gecesi için hindi tercih ettiği görülüyor.



Hindi tercih edenlere yaş grubu olarak bakıldığında 49 yaş altı müşterilerin çoğunluğu oluşturduğu ortaya çıkıyor. Tatlıları da yılbaşı sofralarından eksik etmeyen müşteriler, daha çok geleneksel tatlılar olan baklava, revani ve şekerpare gibi şerbetli tatlıları tercih ediyor. Meyvelerde ise tercihler ağırlık olarak nar ve elma gibi sert meyvelere kayıyor.



Yeni yılı evde karşılamayı planlayanların en büyük eğlencesini aile oyunları oluşturuyor. Yılbaşında aile oyunlarını yüzde 54 oranıyla 35-49 yaş aralığındaki müşteriler tercih ediyor, oyun sevenlerin yüzde 53'ü ise erkeklerden oluşuyor.

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