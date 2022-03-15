Tüketicilere "dolandırıcıları savcılığa şikayet edin" uyarısı - Son Dakika
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Tüketicilere "dolandırıcıları savcılığa şikayet edin" uyarısı

15.03.2022 13:38
Tüketicilere "dolandırıcıları savcılığa şikayet edin" uyarısı

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, yoğunlukla sosyal medya hesaplarından dolandırılan tüketicilerden şikayet aldıklarını belirterek, mağdurların savcılığa suç duyurusunda bulunmasını istedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, yoğunlukla sosyal medya hesaplarından dolandırılan tüketicilerden şikayet aldıklarını belirterek, mağdurların savcılığa suç duyurusunda bulunmasını istedi.

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı da olan Altay, "15 Mart Tüketici Koruma Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, en fazla şikayeti dolandırıcıların tuzağına düşen tüketicilerden aldıklarını bildirdi.

Bu mağduriyetlerin tüketici hakem heyetlerinin yetki alanı dışında olduğunu ifade eden Altay, "Dolandırıcılık olaylarında sadece savcılığa şikayet edilebiliyor. Dolandırıcılara kaptırılan ücretlerin geri alınması zor olduğundan, tüketicilerin özellikle dijital iletişim ve pazarlama kanalları aracılığıyla mesaj, link, uyarı, talep geldiğinde çok yakın arkadaş olsa dahi göndereni arayarak işlem yapılması doğru olur." uyarısında bulundu.

Altay, tüketicilerin, sosyal medya dolandırıcılığına karşı şüpheli işlemlerde çok dikkatli davranması gerektiğini, Tüketici Danışma Hattı Alo 175'ten veya tüketicilere yardımcı olan sivil toplum kuruluşlarından bilgi alınabileceğini kaydetti.

Sosyal medyada yapılan mesafeli satışlarda, mal ve hizmetler konusunda tüketicilerin dolandırılabileceğine işaret eden Altay, şu tavsiyelerde bulundu:

"İnternet sitelerinde dolandırılmamak için sitenin açık adı, adresi, telefon numarası gibi şirket bilgilerinin incelenmesi önemli. Güvenilir siteleri öğrenmenin en basit yöntemi kullanıcı yorumlarıdır. Kullanıcı yorumlarında aldatıcı değerlendirmeleri önlemeye yönelik Ticaret Bakanlığı 1 Şubat'ta düzenlemeye gitti. Bu kapsamda internet ortamında işletmenin sattığı ürün hakkında olumlu veya olumsuz yorumları ve değerlendirmeyi sadece mal ve hizmeti alan tüketici yazacak. Yani üçüncü şahsın yorum hakkı olmayacak. Bu nedenle kullanıcı yorumlarına şüphe duymadan bakılarak güvenilir alışveriş siteleri tercih edilebilir."

"Ben kanmam" diyenlerin kandırılma oranı daha yüksek

Altay, "Ben kanmam" diyenlerin kandırılma oranının daha yüksek olduğunu ve teknoloji geliştikçe dolandırıcıların da yöntemlerini geliştirdiklerini belirtti.

Tüketicilerin, hukuk bürosundan iletiliyor gibi çeşitli yöntemlerle mesajlar atılarak tuzağa düşürüldüğünü anlatan Altay, şöyle devam etti:

"Kendini hakim, savcı olarak tanıtan dolandırıcılara kanıp halen para gönderenler var. Dolandırıcılığın önüne geçmek için savcılığa suç duyurusunda bulunularak kolluk kuvvetlerinin işini kolaylaştırmak gerekiyor. Vatandaşların şikayeti ve emniyet birimlerinin takibi sonucu geçtiğimiz ay İstanbul merkezli 13 ilde sosyal medya hesaplarını çalarak paylaşım yapıp birçok kişiyi dolandırdığı tespit edilen ve tahmini olarak 3 milyon dolar haksız kazanç elde eden 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler yakalandı. Ancak bu şebekeler çokça var. Bu nedenle mutlaka suç duyurusunda bulunulması gerekiyor."

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Dolandırıcılık, Medya, Altay, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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