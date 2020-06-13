Tüketicilere "İnternette ucuza satılan zeytinyağına itibar etmeyin" uyarısı - Son Dakika

Tüketicilere "İnternette ucuza satılan zeytinyağına itibar etmeyin" uyarısı

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, tüketicilerin internette ucuza satılan zeytinyağlarına itibar etmemeleri uyarısında bulundu.

Tüketicilere

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, tüketicilerin internette ucuza satılan zeytinyağlarına itibar etmemeleri uyarısında bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren odanın yöneticilerinden Semerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dünya genelinde gıda güvenliğinin daha çok önem kazandığını söyledi. Bu süreçte insanların sağlıklı beslenmeye daha çok özen gösterdiğini ve buna paralel olarak zeytinyağı tüketiminin arttığını vurgulayan Semerci, "Kovid-19 salgınıyla son zamanlarda 'zeytinyağı sahtekarları' diye niteleyebileceğimiz birtakım üretici kılığında sahtekarlar türedi. Bunların en çok rahat hareket ettikleri mecra, internet ortamları." dedi.

İnternetteki sosyal medya hesaplarında ve buna benzer sitelerde zeytinyağı reklamlarına son dönemde sıkça rastlandığını belirten Semerci, gıda üretim izni olmayan bu kişilerin insanları kandırmaya çalıştığını savundu. Semerci, "İnternette belirli bir adresleri ve firmaları bulunmayan kişilerce 'beşer litrelik 4 teneke sızma zeytinyağı' diye 320 liraya satılan ürünler gerçek zeytinyağı değildir." uyarısını yaptı.

Üreticiden zeytinyağının litresinin çıkış maliyetinin 20 lira civarında olduğu bilgisini veren Semerci, geçen hafta 20,5 liradan zeytinyağı aldığını dile getirdi. Devlete ödenen stopaj da eklendiğinde litre maliyetinin 21 liraya çıktığını aktaran Semerci, şöyle devam etti:

"Bizim gibi bu işin yıllardır ticaretini yapan bir insan için bunlar müşterilerimizin karşısında da mahcubiyete neden oluyor. Müşterilerimiz 'Neden onlar 75 liraya 5 kilogramlık tenekeyi satıyor da siz 130 liraya satıyorsunuz?' diye soruyor. 5 kilogramlık bir teneke zeytinyağının bize maliyeti 120 lira. Piyasada 130-150 liranın altında 'sızma' adıyla satılan zeytinyağına lütfen tüketicilerimiz itibar etmesin. Bunlar genelde bitkisel yağların içinde en ucuz olan birtakım yağlarla karıştırılarak ve içine zeytinyağı esansı, zeytinyağı rengi gibi kimyasal maddelerle karıştırılarak piyasaya sürülmekte."

Hakiki ürünlerde "Edremit Körfezi zeytinyağıdır" yazacak

Mehmet Hakkı Semerci, Edremit Ticaret Odası olarak geçen yıl Zeytinyağı İzleme Komitesi kurduklarını hatırlattı. Bölgede şüphelendikleri ürünlerin numunelerini Edremit Ticaret Borsasının laboratuvarında analiz ettirip sonuçlarını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdiklerini anlatan Semerci, "Tarım müdürlükleri bu şekilde sabit mekanlarda sahte zeytinyağı satanların önüne geçiyor ancak internet ortamında bunun önüne geçilmesi çok mümkün olmuyor. Çünkü belirli bir adresleri yok. Tüketicinin internetten zeytinyağı alırken çok dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Bu tür yeri yurdu belli olmayan internet satıcıları ülkemizde 'sağlık iksiri' olan zeytinyağının değerini kaybetmesine sebep oluyor." ifadesini kullandı.

Semerci, internet ortamında da gerekli önlemlerin alınması için konuyu odanın kurullarına taşıdıklarını belirtti. Tüketicinin kandırılmasının engellenmesine çaba gösterdiklerini vurgulayan Semerci, şunları kaydetti:

"Sabahları bir çay kaşığı bebeğinize içirin ya da mamasına katın ve onunla sağlıklı olsun dediğimiz zeytinyağı değerini kaybetmesin, insanlarımız sağlıklı olsun. Vatandaşlarımız zeytinyağı tükettiklerini zannederken tükettikleri farklı yağlar ki bunlar sanayide kullanılan yağlardır genelde, maalesef bunlar kullanılabiliyor. Dolayısıyla hem tüketici sağlık olarak zarar görüyor hem de ekonomik olarak zarar görüyor. Tüketiciye ulaşmakta internet çok önemli. Lütfen işletmesi olmayan, ismi olmayan veya herhangi bir çakma isimli internete gelen, fiyatları 100 lira ve altında olan 5 litrelik bu tür yağlara lütfen itibar etmeyin. Tüketiciler dikkatli olun, kandırılıyorsunuz."

Edremit Ticaret Odası olarak yaptıkları çalışmalar sonucunda bölgesel tescilin alındığını ifade eden Semerci, sahteciliği önlemek amacıyla bir ay içinde başlatacakları uygulamayla bölgenin yağlarının hepsinde "Edremit Körfezi zeytinyağıdır" çıkartmaları ve barkodlar olacağını sözlerine ekledi.

Zeytinyağı, Edremit, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 11:15 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tüketicilere 'İnternette ucuza satılan zeytinyağına itibar etmeyin' uyarısı - Son Dakika Ekonomi

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