Tüketicilere Malatya kayısısı uyarısı

Kayısı Araştırma ve Proje Geliştirme Dernek Başkanı Erhan Soğukpınar, Malatya kayısında hasadın haziranın ikinci haftasından sonra başladığını belirterek, farklı illerde satılan kayısıların Malatya kayısısı olmadığını aktardı.

Kayısı Araştırma ve Proje Geliştirme Dernek Başkanı Erhan Soğukpınar, Malatya kayısında hasadın haziranın ikinci haftasından sonra başladığını belirterek, farklı illerde satılan kayısıların Malatya kayısısı olmadığını aktardı.

Soğukpınar, yazılı açıklamasında, Malatya kayısısının Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan bir ürün olduğunu belirtti.

Malatya kayısısının tadı, aroması ve birçok özelliğiyle farklı olduğunu aktaran Soğukpınar, şöyle devam etti:

"Malatya'da yetişen kayısılar henüz üreticisi tarafından hasat edilmemiş, dalından koparılmamış olduğu halde, ülkemizin birçok şehrinde, manav tezgahlarında, market reyonlarında, 'Malatya kayısısı' etiketiyle ürünler tüketiciye sunuluyor. Türkiye'de ve dünyada 'Coğrafi Tescile' sahip, marka değeri olan bir ürünün, ticari kaygılarla, etiket oyunları ve tüketicilerimizi yanlış bilgilendirmeyle tezgahlardaki değerinin düşürülmesi bizleri derinden üzmektedir. Malatya kayısısı ancak haziran ayının ikinci haftasından sonra dalından koparılacak ve taze olarak yenecek olgunluğa ve tada erişir. Bu tarihten evvel, Malatya kayısısı yemek mümkün değildir. Bu tarihten evvel tezgahlarda Malatya kayısısı olarak tüketicimize sunulan kayısılar, Malatya ürünü değildir. Tadı ve aromasındaki özelliklerin menşei belli olmayan bir takım kayısılarla tüketiciye sunulması, Malatya kayısı üreticilerini üzdüğü kadar, milli ürünümüze de yapılan büyük bir haksızlıktır."

Soğukpınar, Malatya kayısısı konusunda tüketicileri ve yetkilileri duyarlı olmaya davet etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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