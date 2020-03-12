Tüketicilere yeni haklar geliyor - Son Dakika
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Tüketicilere yeni haklar geliyor

6 saat önce

Tüketici haklarında yeni dönem başladı.

Tüketici haklarında yeni dönem başladı. Tüketici haklarında yeni dönemi başlatacak düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun, piyasaya arz edilmesi hedeflenen, arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan tüm ürünleri kapsıyor.

Buna göre yenilikler şu şekilde:

Tüketici, zararın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca tazminat talep edilebilecek.

İhraç ürünler de ürün güvenliği kapsamında incelenecek.

Uygun olmayan ürünü piyasada bulunduranlara ceza verilecek.

Ayıplı ya da bozuk çıkan ürünleri iade etmek kolaylaşacak. Bu kapsamda internetten satışlar da sıkı denetlenecek.

Uygunsuz ürünleri üreten, satan veya ihraç edenler, 2 bin lira ile 250 bin lira arasında ceza ödeyecek.

Ürünlerinin güvenilirliğini teyit etmeyen satış yerlerine, 3 bin liradan 15 bin liraya kadar ceza verilebilecek.

Güvensiz ve riskli ürün satanlara 500 bin liraya kadar idari para cezası verilebilecek.

(İHA)

Tüketicilere yeni haklar geliyor

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:40 Kaynak: İHA
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