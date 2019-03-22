Son Dakika Haberleri: "Tüketicilerimize zarar verenlere karşı önlem alıyoruz"

"Tüketicilerimize zarar verenlere karşı önlem alıyoruz"

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Spekülasyon yaparak tüketicilerimize zarar verenlere karşı önlem alıyor ve denetimler yapıyoruz.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Spekülasyon yaparak tüketicilerimize zarar verenlere karşı önlem alıyor ve denetimler yapıyoruz." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:51 

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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