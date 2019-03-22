"Tüketicilerimize zarar verenlere karşı önlem alıyoruz"
1 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Spekülasyon yaparak tüketicilerimize zarar verenlere karşı önlem alıyor ve denetimler yapıyoruz.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, "Spekülasyon yaparak tüketicilerimize zarar verenlere karşı önlem alıyor ve denetimler yapıyoruz." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:51
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