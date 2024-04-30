SEO Uzmanlarına Göre İçerik Üretmek Markaların Başarısını Artırıyor - Son Dakika
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Advertorial

SEO Uzmanlarına Göre İçerik Üretmek Markaların Başarısını Artırıyor

Tüketici alışkanlıkları dijitale kayarken, arama motorları iş dünyasındaki rekabeti tetikliyor. Çünkü, kullanıcıların %75'i arama sorgularında yalnızca birinci sayfaya bakıyor. Dijital ortamda sürdürülebilir başarının anahtarı arama motoru optimizasyonu çalışmaları olurken araştırmalar, profesyonellerden destek alanların organik trafikte %55 artış kaydettiğini ortaya koyuyor.

30.04.2024 15:35
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Arama motorları, günlük hayatımızın önemli bir parçası haline gelirken, iş dünyasındaki rekabeti de artırıyor. Çünkü, bu araçları yalnızca sorularına yanıt arayanlar kullanmıyor. Aynı zamanda milyonlarca şirket, pazarlama kampanyalarında değerlendiriyor ve bu sayede satışlarını artırıyor, potansiyel müşterilere ulaşıyor. Ancak, LinkedIn'in açıkladığı veriler, tüketicilerin %75'inin arama sonuçlarının yalnızca ilk sayfasına baktıklarını ortaya koyuyor. Arama sorgularında birinci sayfada yer almak isteyen markaların arama motoru optimizasyonu (SEO) kurallarına göre içerik üretmeleri gerekiyor. Bu noktada profesyonel SEO uzmanları tarafından hazırlanan, yüksek kaliteli içeriğe sahip internet siteleri ise organik trafikte %55, etkileşimlerde %40 artış kaydediyor.

İçerik üretmenin arama sorgularında büyük bir öneme sahip olduğunu belirten SEO Mühendisi Kurucusu Aykut Özdemir ise konuya dair şu bilgileri aktardı: "Tüketici alışkanlıkları, hızla dijitale kayarken, markaların hedef kitleleri nezdinde öne çıkmalarının yolu SEO odaklı içeriklere sahip olmaktan geçiyor. Fakat, bu içerikleri üretmek için veriye dayalı analizlerden yararlanmak ve kullanıcı davranışlarını incelemek gerekiyor. Yapay zeka araçlarıyla ancak jenerik içerikler mümkünken, kişiselleştirilmiş metinler oluşturmak önem kazanıyor. SEO uzmanları, bu noktada kritik bir rol üstleniyor. Karmaşık ve dinamikleri sürekli değişen dijital ortamda markaların rakiplerinden ayrışıp fark yaratmalarını sağlıyor. Biz de organik arama motoru optimizasyonu çalışmalarımızla yapay zekayı da entegre ederek müşterilerimize uzun soluklu başarı vaat ediyoruz."

"300'ü aşkın projeyle müşterilerimizin performansını %375 artırdık"

Şu ana kadar 300'den fazla projeye imza attıklarını ve ortalama %375 performans artışı sağladıklarını söyleyen SEO Mühendisi Kurucusu Aykut Özdemir, "Arama motorlarında Google, uzun yıllardır hakimiyetini koruyor. Google'ın güncel algoritmalarına uygun tekniklerle çalışıyoruz. Dijitaldeki varlığın temel taşı olarak kabul edilen SEO'nun gücünü ortaya koyuyoruz. Müşterilerimizin internet sitesindeki içerikleri optimize ediyor, görünürlüğünü yükseltiyoruz. Sonsuz bir labirent olan dijitalin ara sokaklarında ilerleyerek belirlenen hedef kitleye ulaşmalarını sağlıyoruz. Sitenin tasarımını ve işlevselliğini geliştirerek ziyaret sürelerini uzatıyoruz. Analitik araçlar ve ölçümlerle üst sıralara çıkarıp rekabet üstünlüğü kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Backlink çalışmaları, alan adı otoritesinde %45'lik artış sağlıyor"

Backlink çalışmalarının SEO stratejilerinde mihenk taşı olduğunu vurgulayan Aykut Özdemir, "SEO uzmanları tarafından geliştirilen etkili backlink çalışmalarına sahip internet siteleri, alan adı otoritesinde %45'lik artış yaşıyor. Arama sorgularında üst sıralara çıkıyor. Bu da güçlü sayfa dışı optimizasyonu içeren çok yönlü bir SEO stratejisinin önemini vurguluyor. Biz de Backlinkmatik platformu ile markalara nokta atışı destek veriyoruz. 2021'den bu yana 200'den fazla müşterinin 500'den fazla projesinde binlerce sipariş tamamladık" diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Arama motorlarında öne çıkmak isteyen markaların SEO çalışmalarına odaklanmaları gerekiyor. Bunun temelinde içeriklerle hedef kitleye doğrudan hitap etmek ve backlink çalışmalarıyla siteye trafik çekmek bulunuyor. Platformumuzdaki güncel ve yenilikçi yöntemlerle hazırladığımız SEO stratejileri aracılığıyla müşterilerimizin büyüme yoldaşı oluyoruz. Güçlü ve dinamik ekibimizle SEO çalışmalarını beslerken, arama motoru reklam çalışmaları süreçlerini yönetiyoruz. Müşteri memnuniyetini esas alarak sürdürebilir başarıya giden yolu açıyoruz."

Teknoloji, İş Dünyası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Advertorial SEO Uzmanlarına Göre İçerik Üretmek Markaların Başarısını Artırıyor - Son Dakika

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