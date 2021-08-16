'Tüketicilerin en fazla video çektiği marka akımı' - Son Dakika

Aleyna Tilki'yi sosyal medya platformu TikTok'un fenomenleriyle bir araya getiren DİMES'in uygulamasının büyük ilgi gördüğü kaydedildi, DİMES'in Reklamania Creative ve bünyesindeki dijital strateji & iletişim ajansı Cats & Dogs iş birliğinde hayata geçen kampanyası kapsamında başlatılan #dimeskapışması hashtag challenge akımına katılan TikTok kullanıcılarının 16 bine yakın video paylaşım gerçekleştirdiği belirtildi.

Kampanyada, müzik sektörünün yıldız ismi Aleyna Tilki, toplam takipçi sayısı 30 milyona yaklaşan TikTok fenomenleriyle yer aldı. 360 derece kurguyla gerçekleştiği belirtilen kampanya kapsamında başlatılan #dimeskapışması hashtag challenge akımına katılan TikTok kullanıcılarının 16 bine yakın video paylaşım gerçekleştirdiği söylendi.

Bu rakamın bugüne dek marka akımlarında elde edilen en yüksek sayının 2 katından fazla olduğu ifade eden DİMES Pazarlama Direktörü Duygu Süleymanoğlu "Böylece genç kitleye seslenen kampanyamızda TikTok'ta bir diğer ilke imza atmış olduk. İlk 6 günde 18 milyon erişime ulaşan hashtag challenge sayfamız, TikTok'ta yılın en fazla kişiye erişen kampanyası oldu. Ayrıca Hashtag challenge'ımız, kullanıcılardan 8,5 milyon yorum aldı" şeklinde konuştu.

"DUYGUSAL BAĞA ÖNEM VERİYORUZ"

Dijital iletişimde en aktif içecek markalarından biri olduklarını söyleyen DİMES Pazarlama Direktörü Duygu Süleymanoğlu, "Bu kampanyamızda da ana mecra olarak seçtiğimiz TikTok ve dijital sosyalleşme, günümüzün bir gerçeği. Tüketicilerimizle samimi bir şekilde aynı dili konuşmanın yanı sıra, ortamları paylaşmaya ve bunu onlara hissettirip, duygusal bağımızı güçlendirmeye de önem veriyoruz. Dijital sosyalleşme nerede, DİMES orada diyoruz" dedi.

ORGANİK 51 MİLYON İZLENME

Duygu Süleymanoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"İki ürünümüzü birden gösterdiğimiz reklamımızda, son dönemde bir dünya trendi olan kapışma temasını seçtik. Türkiye'de bir ilk olarak, ülkemiz müzik sektörünün yıldız ismi Aleyna Tilki'nin TikTok fenomenleriyle birlikte yer aldığı reklamda, TikToker'lardan oluşan 'Smoothie ile Enerji Kat' ve 'Milkshake ile Ortamı Salla' takımları, Aleyna Tilki'nin kendilerini seçmesi için kapıştılar. Aleyna Tilki'nin hazırladığı reklam müziği de ürünlerimizin enerjik ve eğlenceli özelliklerini ve kapışma konseptini vurguluyor. Aleyna Tilki, reklamdaki müziğin yanı sıra, bir de video klip hazırladı ve bu video klip de TV'de ve dijital platformlarda yayına girdi.

Reklam ve video klip için geçen yıl olduğu gibi bir kez daha TikTok'u TV'ye taşıdık. Reklam filmimiz, video klibimiz ve paylaştığımız kamera arkası videolarımız, kampanya başlangıcından bu yana yaklaşık 51 milyon organik izlenme alma başarısı gösterdi. Uzun Reklam Klibimizin Youtube'da organik olarak izlenme rakamı da 2 milyona yaklaştı ve reklamda tüketicimizi tutma oranımız yüzde 92 ile büyük başarı ile devam ediyor."

TİKTOK'TA REKOR, BAŞARILAR VE İLKLER

"Ayrıca hashtag challenge süresince tüketiciler tarafından paylaşılan video sayısı 16 bine yaklaştı; TikTok'ta bunu başaran ilk marka olduk. Bu rakam, bugüne dek marka akımlarında elde edilen en yüksek sayının 2 katından fazla" diyen DİMES Dijital Pazarlama Müdürü Ezgi Özyıldırım, "Tiktok'ta 20 milyon kez izlenen reklam filmimizin etrafına ördüğümüz kampanyamızla rekorlar kırmakla kalmadık, ilklere de imza attık. Hashtag challenge'imizin resmi etiketi, #dimeskapışması idi, ama onun yanında #SmoothieFC ve #MilkshakeFC olmak üzere 2 takım etiketi de kullandık. Bir hashtag challenge'da 3 hashtag (etiket) kullanarak TikTok'ta kendi iki ürünü arasında dijital rekabet yaratan ilk marka olduk. Hashtag challenge sayfamız 6 günde 18 milyon görüntülenme alarak Türkiye rekorunu kırdı. Ayrıca #dimeskapışması etiketi ile paylaşılan videoların 1 haftada 1,8 milyara ulaşan organik izlenme sayısı da bu yıl markalı akımlarda ulaşılan en yüksek organik izlenme sayısının yaklaşık iki katı" şeklinde konuştu.

Bir aylık sürede DİMES Club TikTok hesabının takipçi sayısında yüzde 25'ten fazla artış olduğunu söyleyen Ezgi Özyıldırım, "Bir aylık süreçte takipçi sayımız 388 binden, 106 bin artışla 494 bine yükseldi. Diğer mecralarımız olan Instagram'da yüzde 15, YouTube hesabımızda takipçi sayımızda da yüzde 10 artış gerçekleşti" dedi.