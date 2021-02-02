Tüketicilerin korunması ve doğru haberlere ulaşması için basın çalışanları bilgilendirildi - Son Dakika

Tüketicilerin korunması ve doğru haberlere ulaşması için basın çalışanları bilgilendirildi

02.02.2021 13:51
Tüketicilerin korunması ve doğru haberlere ulaşması için basın çalışanları bilgilendirildi, System.String[]

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından basın çalışanlarına yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından basın çalışanlarına yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.

"Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi" adlı AB projesi kapsamında Şişli Marriott Otel'de düzenlenen toplantıda, tüketicinin korunmasına ilişkin medyada yer alan haberlerin doğru ve gerçeği yansıtan bir şekilde yayımlanması ve tüketiciye doğru aktarılması konusunda bilgiler verildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, toplantıya çok önem verdiklerini ifade ederek, medya kuruluşlarının tüketici bilincinin gelişmesindeki rolünün tartışmasız olduğunu söyledi.

Şahin, "Bakanlığımızın 'bilinçli tüketici sağlıklı ekonominin temelidir' ilkesi doğrultusunda yaptığımız çalışmalara basın mensuplarının verdiği destekler çok değerli." dedi.

Faaliyetlerini doğru bir şekilde kamuoyu ile paylaşabilmeleri için medya kuruluşları ile yakın bir iş birliği içerisinde çalışmaları gerektiğini vurgulayan Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüketicinin korunması alanındaki gelişmeler çeşitli nedenlerle okuyucu ve izleyicilere farklı yansıtılabiliyor. Tüketicilerin yanlış bilgilendirilmesi vakit ve kaynak israfına neden olabiliyor. Bu durumun önlenmesinde, konuyla ilgili bilgi ve deneyim sahibi medya kuruluşlarının büyük rolü var. Sizinle her zaman tüm iletişim kanallarımızı açık tutmak ve karşılıklı maksimum faydayı sağlamak istiyoruz."

Şahin, ünlülerin sosyal medya üzerinden yaptıkları örtülü reklamlara ilişkin soru üzerine, "Biliyorsunuz, kısa süre önce bu konuda cezalar verildi. Ünlülerin sosyal medya üzerinden yaptıkları reklamlara ilişkin çalışmalarımız var. Yakın zamanda farklı uygulamalar duyacaksınız." dedi.

"Haberlerde konuya dair yetkisi ve bilgisi olanlarla röportaj yapılmalı"

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Eğitim ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Yakup Güzel de tüketici sorunlarının çözümü, yanıltıcı reklamların denetlenmesi, tüketicilere zarar veren sözleşme şartlarının incelenmesi, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yapılması, garanti ve satış sonrası hizmet işlemlerinin mevzuata uygun biçimde yürütülmesi gibi konulara değindi.

Tüm bu faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin halka duyurulması aşamasında çeşitli sorunlarla karşılaşıldığını ifade eden Güzel, şunları kaydetti:

"Bu sorunların en önemlilerinden birisi de konuya dair yetkisi ve bilgisi olmayan kişilerle yapılan röportaj ve haberlerdeki hatalı mesajlardır. Bu doğrultuda medya kuruluşlarından, özellikle tüketici konularıyla ilgisini objektif olarak kanıtlayabilecek, bilgi sahibi kişileri ekranlara ya da haberlere taşımalarını bekliyoruz."

Bir olay için verilmiş tüketici hakem heyeti ya da mahkeme kararının herkesi aynı şekilde etkilemesinin mümkün olamayacağını vurgulayan Güzel, "Tüketici hakem heyetinden verilen bir karar emsal değildir. Kesinleşmemiş bir karar emsalmiş gibi verildiğinde tüketicinin aleyhine olabiliyor." dedi.

"Haberlerin etkisi sayesinde şikayetler artıyor"

Yakup Güzel, Genel Müdürlüğün faaliyetlerine değinirken, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi adına medyanın tartışılmaz rolü bulunduğunu kaydetti. Güzel, "Herhangi bir haberden sonra Alo 175'e, tüketici hakem heyetlerine ve CİMER'e başvuru yapıyor. Bu bizi memnun ediyor." dedi.

Türkiye'de tüketici hakları konusunda yapılan düzenlemelere işaret eden Güzel, garanti süresinin 2014'te 2 yıla çıkarıldığını, bu sürenin birçok Avrupa ülkesinde 1 yıl olduğunu bildirdi.

Güzel, "Burada karşımıza çıkan önemli konu, uzatılmış garanti süreleri. Uzatılmış garantinin hangi hizmetleri kapsadığını tüketici mutlaka öğrenmeli. Çünkü zaman zaman normal garanti gibi olmuyor." diye konuştu.

Yetkili servisler konusunda tüketicilerden gelen şikayetlere değinen Güzel, "Bu konuda Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) projesi hayata geçirildi. Firmalar, bu siteye tüm yetkili servisleri güncel olarak ekliyor." dedi.

Güzel, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonrası güvensiz bulunan ürünlerin Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) yayımlandığını bildirdi.

Tüketicilerin bilgilendirilmesi için yaptıkları faaliyetlere değinen Güzel, ücretsiz eğitimler, mobil uygulamalar, kamu spotları, basın açıklamaları ve benzeri etkinlikleri sürdüreceklerini kaydetti.

"Haberlerin teyit edilmesi hayati önem taşıyor"

Ticaret Uzmanı Kutlu Köycü ise toplantının ikinci bölümünde yaptığı sunumda, tüm medya kuruluşlarına yönelik Sorumlu Yayıncılık Kontrol Rehberi'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Köycü, haber merkezlerine ulaşan haber ve gelişmelerin teyit edilmelerinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, bir haberin teyidinin sağlanması için kamusal ve sivil yetkililerle irtibata geçilmesinin önemine işaret etti.

Alınan bir haberin içeriği ile haberin sunuluş biçimi arasında denge sağlanmasının önemine değinen Köycü, haberin ortalama tüketici üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi, tüketicilerin yanlış anlamalarına sebep olabilecek ölçüde aşırı sansasyonel başlık, alt başlık ve içerik kullanımından kaçınılması gerektiğini söyledi.

Ticaret uzmanı Mustafa Özgün, "Ticaret Hukukunda Örtülü Reklamlar" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü temsilcileri, basın mensupları ve tüketici derneği yetkililerinin katıldığı toplantıda konuşma ve sunumların ardından basın mensupları, talep ve değerlendirmelerini Genel Müdürlük yetkililerine iletti.

Bu arada, toplantının ikinci oturumunda örtülü reklamlar konusu ele alındı.

Avrupa Birliği, Türkiye, Şişli, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tüketicilerin korunması ve doğru haberlere ulaşması için basın çalışanları bilgilendirildi - Son Dakika


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