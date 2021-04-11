Tüketicilerin Online Alışverişte Dikkat Etmesi Gereken Durumlar!

PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, online alışverişte dikkat edilmesi gereken durumları anlattı. Alışveriş yapılan sitenin bilinirliği ve güvenirliğinin önemli olduğunu, bu sitelerin olası harcama itirazlarında ya da sipariş edilen ürünlerin iadesi durumunda iade kanallarının satış kanallarında olduğu gibi hızlı ve açık olmasının, bir sorun yaşandığında müşteriye ulaşıp çözüm bulunabilmesinin müşteriler için artı puan olduğunu söyledi.

'Şikayetvar' gibi platformların takip edilmesinin ve satın alınan ürünle ilgili tüketici yorumlarının takip edilmesinin ürünle ilgili fikir vereceğini belirtti. Tüketicilerin ürünü aldığı yer ile sıkıntı yaşamaması durumunda aynı yerden alışveriş yapmaya devam ettiğini bu durumun tüketicilerin gözünde çok önemli bir etken olduğunu söyledi.

Niş web sitelerinin tüketiciye bakışları ve tüketiciyi memnun etme derecelerin büyük web sitelerinden daha fazla olduğunu söyleyen Tombul, internetten alışveriş yapılan ürünler niş ürünler ise hiç bilinmeyen bir siteden de alışveriş yapılabileceğini belirterek o sitelerde de yorumlara bakmakta büyük fayda olacağını sözlerine ekledi.