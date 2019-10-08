Son Dakika Haberleri: Tüketicilerin su tercihi yine "Erikli"
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Tüketicilerin su tercihi yine "Erikli"

1 saat önce

Ambalajlı su kategorisinde tüketicilerin tercihi bu yıl da Erikli oldu.

Tüketicilerin su tercihi yine

Ambalajlı su kategorisinde tüketicilerin tercihi bu yıl da Erikli oldu.


Erikli, iki farklı tüketici araştırmasında rakiplerini açık ara geride bırakarak ambalajlı su kategorisindetüketicilerin ilk tercihi olduğunu bir kez daha gösterdi. Media Cat dergisi tarafından düzenlenen " Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırması, 17 farklı kategoride tüketicilerin gönlüne taht kuran markaları belirledi. Ipsos Araştırma şirketi tarafından yürütülen çalışmada her bir kategoride tüketicilerin aklına gelen ilk marka, markaya duyulan yakınlık, beklenti ve ihtiyaçları karşılama, en sevilen, asla vazgeçilemeyen marka olma kriterleri üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Tüketicilerin yaptığı değerlendirmeler sonucunda her bir kategori için "en sevilen marka", yani "Lovemark" belirleniyor. Erikli Su, tüketicileriyle arasında kurduğu sıcak bağı birkez daha kanıtlayarak dördüncü kez üst üsteTürkiye'nin "En Sevilen Ambalajlı Su" markası seçildi.


Erikli Su ve Meşrubat Pazarlama Direktörü Can Emci, Erikli'nin ambalajlı su kategorisinde dört kez Lovemark ve ilki gerçekleştirilen "Benim Markam" araştırmasında içme suyu-ambalajlı su kategorisinin lideri seçilmesiyle ilgili şunları dile getirdi:


"Erikli olarak faaliyete başladığımız günden bu yana markamızı büyütürken, ülkemizde ambalajlı su pazarının gelişimine katkı sağlayacak öncü ve yenilikçi adımlar atıyoruz. Geleceği planlarken sadece kendi işimizi değil, dokunduğunuz tüm paydaşlarımızın ve içinde bulunduğumuz sektörün de gelişimini hedefliyoruz. Türkiye'nin en sevilen markası olarak farklı tüketici araştırmalarında lider olmamızın arkasında da bu felsefemiz var. Kurduğumuz bu değer sisteminin tam kalbindeise bizi liderliğe taşıyan tüketicilerimiz yer alıyor. Biz de tüketicilerimize,tek bir damlasına dahi dokunmadan suyumuzu ulaştırmaya çalışıyoruz.Bunu yaparken her zaman onlarla iletişim içinde olmayı, sıcak bir bağ kurmayı önemsiyoruz. Kısacası duyulara, duygulara, samimiyete ve inovasyona önem veren bir marka olarak tüketicilerimizin kalbinde edindiğimiz yeri koruyabilmek adına çalışıyoruz" - BURSA

Türkiye, Erikli, Ipsos, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:35 Kaynak: İHA
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