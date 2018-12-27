Son Dakika Haberleri: Tüketicinin En Çok Şikâyeti: Ayıplı Hizmet

Tüketicinin En Çok Şikâyeti: Ayıplı Hizmet

43 dakika önce

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Merkez Çözüm Merkezi Başkanı Avukat Merve Sevim Özcan, Çözüm Merkezi'ne 2018 yılında en fazla başvurunun ayıplı hizmet sebebiyle yaşanılan sıkıntılara yönelik sorunlardan oluştuğunu söyledi.

Tüketicinin En Çok Şikâyeti: Ayıplı Hizmet, System.String[]
Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Merkez Çözüm Merkezi Başkanı Avukat Merve Sevim Özcan, Çözüm Merkezi'ne 2018 yılında en fazla başvurunun ayıplı hizmet sebebiyle yaşanılan sıkıntılara yönelik sorunlardan oluştuğunu söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında, Türkiye genelinde merkeze başvuralar yapıldığını kaydeden Özcan, "Tüketicilerin çok fazla sıkıntı yaşadığı ayıplı hizmet sonrasında para iadesi talepli başvuruları tarafımıza yapılan başvuruların yüzde 40'ını oluşturmaktadır. Geçtiğimiz yıllara oranla şikayet sayısı azalmakta ise de halen öğrenci yurtlarında verilen ayıplı hizmetlerle ilgili tarafımıza başvuralar yapılmaktadır" dedi.

Yapılan başvuruların yüzde 20'si ayıplı mal sebebiyle talep edilecek seçimlik haklara yönelik sorulardan, yüzde 10'u bankalar tarafından kesilen kart aidatlarına yönelik sorulardan oluştuğunu kaydeden TÜKDES Genel Merkez Çözüm Merkezi Başkanı Merve Sevim Özcan şunları söyledi:

"Çözüm Merkezimize devre tatil sözleşmeleri, kredilerde yapılan sigorta için alınan prim iadesi, hakem heyetlerinin parasal sınırları reklamda belirtilen malın yahut hizmetin satış anında aynı olmaması, özel hastanelerde verilen hizmetler ile ilgili sorularda yöneltilmiştir.

Haksız uygulamaların azalması için tüm tüketicileri haklarını aramaya çağırıyoruz." - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:12 Kaynak: İHA

Türkiye, Merkez, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'ye Kaçak Yollarla Geçmeye Çalışan Mültecileri Ölümden Jandarma Kurtardı Köprü ve Otoyollardan Devlete Para Yağdı

Yapımı Devam Eden Yusufeli Barajı Nedeniyle Sular Altında Kalacak Olan Yusufeli İlçesi 7. Kez Taşınacak Sağanak Sonrası Su Birikintisine Girip, Olta Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 13:55:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüketicinin En Çok Şikâyeti: Ayıplı Hizmet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]