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Tüketicinin favorisi 'Gemlik zeytini' oldu - Son Dakika

Tüketicinin favorisi 'Gemlik zeytini' oldu

06.09.2021 12:03
Tüketicinin favorisi 'Gemlik zeytini' oldu, System.String[]

Araştırma Şirketi Areda Piar, bu ayki Benim Markam araştırmasında sofraların vazgeçilmezi zeytini masaya yatırdı.

Araştırma Şirketi Areda Piar, bu ayki Benim Markam araştırmasında sofraların vazgeçilmezi zeytini masaya yatırdı. 'Hangi zeytin türünü daha çok tüketiyorsunuz' sorusuna katılımcıların cevabı ise yüzde 34.3 ile Gemlik zeytini, yüzde 31.2' ile ise Sele zeytin oldu.

Farklı tür ve yapısıyla tüketicilere çeşit imkanı sunan zeytinin, sofralara nasıl ulaştığı araştırıldı. 1-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ve bin 100 kişinin katıldığı Benim Markam araştırmasına göre, tüketicilerin yüzde 34.3'ü tercihini Gemlik zeytininden yana kullandı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi) yöntemiyle gerçekleşti.

KIRMA, DOLGULU VE ÇİZME ZEYTİN….

'Tat değişirse zeytinimi değiştiririm' diyenlerin oranı yüzde 81.4 olurken, zeytin tüketiminde marka tercihimi 'kalitenin düşmesi' belirler diyen vatandaşların oranı ise yüzde 72.3 oldu. Katılımcıların yüzde 81.4'ü tat ve lezzet değişirse satın aldığı markayı değiştireceğini belirtirken, yüzde 72.3'ü ise marka tercihimi 'kalitenin düşmesi' etkiler dedi. Araştırmada yer alan, 'Hangi zeytin türünü daha çok tüketiyorsunuz?' sorusuna katılımcıların yüzde 34.3'ü Gemlik zeytini, yüzde 31.2'si ise sele zeytin cevabını verdi. İlgili soruya verilen diğer cevaplar şöyle;

"Kırma zeytin yüzde 11, dolgulu zeytin yüzde 6.6, çizme zeytin yüzde 4.3,ayvalık zeytini yüzde3.6, hurma zeytin yüzde 2.6, eşek zeytini yüzde 2.2, çekişte zeytini yüzde 2.1, domat zeytin yüzde 2."

"TAT DEĞİŞİRSE TERCİH DEĞİŞİR"

Zeytin tercihinde marka tercihini etkileyen faktörlerin de masaya yatırıldığı araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 81.4'ü tat ve lezzet söz konusuysa tercihini değiştireceğini söylüyor. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 46.1'i fiyat kalite istikrarına önem verdiğini belirtirken, tercihleri etkileyen diğer faktörler şöyle sıralandı:

"Gıda güvenliği yüzde 35.7, tavsiye yüzde 23.6, ürünün fiyatı yüzde 23, erişim kolaylığı/ kolay bulunabilirliği yüzde 14.6, besin içeriği yüzde 14.5, üretim tarihi yüzde 8.8, ürün çeşitliliği yüzde 6.5, ürün ambalajı türü, rengi yüzde 5.1, reklam, tanıtım, promosyon yüzde 4.1, raf konumu yüzde 3.1"

TÜKETİCİNİN ÖNCELİĞİ KALİTE

Zeytin tercihinde üretici firmalar da büyük önem taşıyor. Araştırmada katılımcılara ayrıca, "Zeytin tüketiminde marka tercihinizi hangileri etkiler-etkileyebilir" şeklinde yöneltilen soruya, yüzde 72.3 oranında kalitenin düşmesi cevabı verildi. Aynı soruya vatandaşların yüzde 71.5'i hileli-ayıplı ürün üretmesi derken, yüzde 51.3 ile fiyat yükselmesi de seçenekler arasında yerini aldı. İlgili soruya, yüzde 16 ile ürüne erişimde zorluk, yüzde 6.9 başka markaların yeni ürünler çıkarması, yüzde 5.7 ile yeni ürün çıkaramamak cevapları verildi.

"BEKLENTİMİZ KARŞILANIYOR"

Katılımcılara yöneltilen, "Zeytin tercihinde bulunduğunuz marka beklentilerinizi karşılamakta yeterli midir?" sorusuna yüzde 49.5 ile yeterli cevabı verildi. Aynı soruya çok yeterli diyenlerin oranı yüzde 22.7 olurken yetersiz diyenler yüzde 8.5'te kaldı. Katılımcıların yüzde 19.3'ü ise az yeterli cevabı verdi. Araştırmada, 'Zeytin tercihinizde hangisi sizin için en önemlidir?' şeklinde yer alan soruya vatandaşların yüzde 55.3'ü güven yanıtı verdi. İlgili soruya beğeni diyenler yüzde 38.6 olurken, sadakat diyenler ise yüzde 8.1 oldu.


Tüketicinin favorisi 'Gemlik zeytini' oldu
Tüketicinin favorisi 'Gemlik zeytini' oldu
Tüketicinin favorisi 'Gemlik zeytini' oldu

Bilgisayar, Zeytin, tat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Tüketicinin favorisi 'Gemlik zeytini' oldu - Son Dakika Ekonomi


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