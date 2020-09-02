Tüketicinin ilk tercihi O kargo şirketi oldu - Son Dakika

SON dönemde hızlı bir gelişim gösteren kargo sektörü ile ilgili MediaCat tarafından yapılan araştırmada, tüketicilerin seçimlerinde nelere dikkat ettikleri ortaya çıktı. Gönderi emniyetinin çok önemli olduğu sonucunun çıktığı araştırmaya göre; tüketicilerin diğer önem verdikleri konuların başında hızlı teslimat ve dağıtım personelleri geliyor.

MediaCat tarafından Temmuz ayında gerçekleştirilen araştırmada, tüketicilerin kargo şirketi tercihlerinde dikkat ettikleri özellikler belli oldu. Online anket yöntemi kullanılarak 72 ilde gerçekleştirilen araştırmada, tüketicilerin kargo şirketini alanında en iyi yapan özelliğin ne olduğu yönündeki yanıtlarında; 'gönderi emniyeti, hızlı teslimat ve dağıtım personeli' öne çıkan konular oldu.

"TÜKETİCİNİN TERCİHİ YURTİÇİ KARGO"

Yurtiçi Kargo şirketinden yapılan açıklamaya göre; araştırma, tüketicilerin tercih ettikleri markaları da ortaya çıkardı. Yapılan açıklamada: Tüketiciye yöneltilen 'Kargo şirketi denince aklınıza gelen ilk firma hangisidir?' sorusuna ankete katılanların çoğunluğunun 'Yurtiçi Kargo' cevabını verdiği ve 'Tüm teslimatlarınızı tek bir firma yapacak olsa hangi şirketi tercih edersiniz?' sorusuna yine Yurtiçi Kargo yanıtını verdiği bildilirildi.