Tüketicinin korunmasına ilişkin idari para cezaları artırıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tüketicinin korunmasına ilişkin idari para cezaları artırıldı - Son Dakika Ekonomi

Tüketicinin korunmasına ilişkin idari para cezaları artırıldı

7 saat önce

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde uygulanan idari para cezaları, 2020 yılından itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı.

Tüketicinin korunmasına ilişkin idari para cezaları artırıldı, System.String[]

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde uygulanan idari para cezaları, 2020 yılından itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı.

Ticaret Bakanlığının, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77'nci Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile belirlenen idari para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 22,58 yükseltildi. Söz konusu artışla 415 lira ile 209 milyon 564 bin 436 lira arasında değişen cezalar, fiyat etiketi ve listeleri, tüketicileri aldatıcı reklamlar gibi konuları kapsıyor. Bu kapsamda, tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara uygulanacak idari para cezası miktarı 10 milyon 478 bin 218 liraya yükseltildi.

Aldatıcı ticari reklamlar için idari para cezaları, yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla yapılmışsa 20 bin 953 lira, ülke düzeyinde yayın yapanlar aracılığıyla gerçekleştirilmişse 419 bin 126 lira olacak.

Gıda ürünü olmamalarına rağmen sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından, gıda ürünleriyle karıştırılarak sağlığı ve güvenliği tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalat ve ihracat yasağına uymayanlar hakkında her bir işlem başına, 10 bin 475 lira idari para cezası kesilecek.

Tüketici kredisi ve konut finansman sözleşmeleri

Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde, Kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, sigorta yaptırılması hükümlerini ihlal eden, belirli süreli kredi sözleşmelerine ilişkin açılan hesaplardan ücret, masraf talep eden kredi veren kuruluşlara her bir işlem başına 2 bin 92 lira idari para cezası kesilecek.?

Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri ile devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı her bir işlem başına 2 bin 92 lira idari para cezası uygulanacak. Ön ödemeli şekilde satılan ve 36 ay içinde teslim edilmeyen konut başına ceza miktarı ise 41 bin 910 lira olarak belirlendi.

Söz konusu tebliğ 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Kasım ayında dış ticaret açığı 2 milyar 234 milyon dolara yükseldi
Kanal İstanbul'un "Çevre Düzeni Planı"nda değişiklik yapıldı Yeni yılda kış lastiği cezası 625 liradan 776 liraya yükselecek Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Görevimizin başındayız" mesajı

Son Dakika Haberleri
17:22 Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
17:22 Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi
17:14 İSTİB: "Türk tarımının geleceği ortak akılla belirlendi" - Son Dakika Ekonomi
17:03 Başkan Büyükgöz yılın son iş yeri açma ruhsatını verdi - Son Dakika Ekonomi
16:44 Altının kilogramı 291 bin 300 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi
15:04 Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı - Son Dakika Ekonomi
14:52 İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 17:26:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tüketicinin korunmasına ilişkin idari para cezaları artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]