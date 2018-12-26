Tüketicinin Korunmasıyla İlgili İdari Para Cezaları Yüzde 23.73 Artırıldı
11 dakika önce
Tüketicinin korunmasıyla ilgili idari para cezaları, 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak belirlenen yüzde 23.73 düzeyinde artırıldı.
Tüketicinin korunmasıyla ilgili idari para cezaları, 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak belirlenen yüzde 23.73 düzeyinde artırıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı
tebliğinde, "Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)'nde 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 23.73 oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir" denildi. (Tablo) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:18 Kaynak: DHA
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