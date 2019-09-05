Tüketiciye etiket okuryazarlığı eğitimi geliyor

Başkentliler Sağlık Sokağı'nda bilinçleniyor

Bu sokakta sağlık var

ANKARA - Ankara'da Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla kurulan 'Sağlık Sokağı'nda vatandaşlar, gıda güvenliğine dair merak ettikleri sorulara cevap buluyor. Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, vatandaşlara sağlıklı gıda konusunda uyarıda bulunurken başlatılacak 'Etiket okuryazarlığıyla' tüketicilerin daha bilinçli olacağını belirtti.

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Hamamönü'nde kurulan Sağlık Sokağı'nda açtığı stantla vatandaşları gıda güvenliği konusunda bilgilendiriyor. Alanında uzman kişiler, standı ziyaret eden vatandaşlara önce anket sunuyor sonra gıda güvenliğine ilişkin merak ettikleri soruları cevaplıyor. Halk Sağlığı Haftası kapsamında kurulan Sağlık Sokağı'nda yüzlerce vatandaş anket doldurarak, tüketici tercihlerinin belirlenmesinde etkin rol aldı. Vatandaşlar stantlarda ayrıca gıda zehirlenmesi ve sağlıklı beslenmeyle ilgili konularda uzmanlardan bilgi alma fırsatı buldu.

"Gıda denetimlerinin etkili bir şekilde uygulanması noktasında, tüketicinin desteği son derece önemlidir"

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği standa ilişkin bilgiler veren Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, " 3- 9 Eylül Ülkemizde Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Biz de İl Sağlık Müdürlüğümüzle beraber, bu hafta içerisinde hem halk sağlığı konusunda hemde halk sağlığının önemli bir parçası olan gıda güvenliği konusunda tüketicilerimizi bilgilendirmek üzere burada bir stant açtık. Standımızda gıda mühendisi uzmanlarımız var. Özellikle Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün standımızı ziyaret eden vatandaşlarımıza gıda güvenliği, sağlıklı gıdanın nasıl olduğu, gıda zehirlenmeleri konusunda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgiler veriliyor. Gıda denetimlerinin etkili bir şekilde uygulanması noktasında, tüketicinin desteği son derece önemlidir" dedi.

Etiket okuryazarlığı eğitimi geliyor

Tüketiciye verilecek 'Etiket Okuryazarlığı' eğitimiyle daha bilinçli bir toplum oluşacağının altını çizen Korkmaz,"Esasında en büyük denetçilerden biri de tüketicilerdir. Tüketicilerin gıda güvenliği konusunda son derece bilinçli olması önemlidir. Halk Sağlığı Haftasında tüketicimize yönelik anketler düzenledik. Tüketicilerin gıda güvenliğine bakış açısına ilişkin. Bu anketler uzmanlar eliyle değerlendirilecek ve almamız gereken önlemler değerlendirilecek. Gıda ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaştığında nasıl hareket etmesi gerektiğini, gıda ile ilgili sorunların neler olduğunu? alışveriş yaparken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda vatandaşlarımız için rehber hazırladık.Özellikle vatandaşımız gıda aldığı zaman etiket bilgileri ve içindekiler bölümünde neler olduğu, gıdanın tavsiye edilen tüketim tarihi, menşeinin neresi olduğu, muhafaza koşulları, gibi daha bir çok bilgi etiket üzerinde yer alıyor. Vatandaşımız buna dikkat ederse daha sağlıklı bir ürün alabilecek. Önümüzdeki süreçte tüketicilere yönelik etiket okuryazarlığı ismiyle bir program başlatıyoruz. Hem okullarda hem kurumlarda bununla ilgili eğitici bilgilendirme yapacağız" diye konuştu.

Aldığı üründe genellikle içindeki kalori ve proteine baktığını belirten, "Asım Solmaz,Genellikle içinde ne kadar kalori ve yağ olduğuna bakıyorum. E kodları var. Kimyasal olup olmadığına dikkat ediyorum. Organik olması yönünden değerlendiriyorum. Memur arkadaşlarda bilgilendirmelerini doğru yapıyor" dedi.

Tarım ve Orman İl müdürlüğünün bu çalışmasını çok anlamlı bulduğunu ifade eden başka bir vatandaş ise," Genelde aldığım ürünlerin içindekiler kısmına bakıyorum. Son kullanma tarihine bakıyorum. Alerjen uyarılarına bakıyorum.Anketi de doldurdum. Öneri olarak E harfi ile başlayan kısaltmaların açıklamalarının detaylı anlatılmasını istiyorum"ifadelerini kullandı.