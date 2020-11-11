Tüketiciye 'gramaj' oyunu - Son Dakika

Tüketiciye 'gramaj' oyunu

11.11.2020 07:56
Tüketiciye 'gramaj' oyunu, System.String[]

TÜKETİCİLER Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, pandemi sürecinde fahiş fiyat artışının ardından şimdi de çoğu ürünün gramajının düşürüldüğünü belirterek, "Bu bir suçtur ve şikayet edilmelidir" dedi.

TÜKETİCİLER Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, pandemi sürecinde fahiş fiyat artışının ardından şimdi de çoğu ürünün gramajının düşürüldüğünü belirterek, "Bu bir suçtur ve şikayet edilmelidir" dedi. Gündüz, kendilerine gelen şikayetler arasında, insanların maske takmaması ve sosyal mesafeye uymamaların da bulunduğunu söyledi.

Koronavirüs sürecinde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında bazı satıcılar, elindeki ürünleri fahiş fiyatlara satmaya başladı. Tüketicilerin şikayetleri üzerine olaya müdahale eden Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı incelemeler sonucu bazı işletmelere ceza kesildi. Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, fiyat artışı yapmayan firmaların bazı ürünlerinin gramajlarını düşürdüklerini belirterek, bunun da bir suç olduğunu ve şikayet edilmesi gerektiğini söyledi.

'TÜKETİCİ BİLDİRSİN'Tüketicilerin bu tür şikayetleri nereye yapacaklarını bilmediklerini söyleyen Gündüz, "Pandemi sürecinde bazı ürünlerin fiyatlarının çok artması ve stok yapılması en çok gelen şikayetlerden biriydi. Tüketiciler özellikle bu konuyla ilgili şikayetlerinin nereye yapacaklarını tam olarak bilemiyor. Bazı ürünlerin fiyatları yüzde 60'a kadar artış gösterdi. Bakanlığımız şikayetler üzerine bununla ilgili önlem alarak önüne geçmiştir. Tüketici fahiş fiyat artışlarını Ticaret İl Müdürlüklerine ve zabıtaya bildirmeli" dedi.'SON OYUN, GRAMAJ EKSİKLİĞİ'Tüketicilerin fahiş şekilde fiyatı yükselen ürünleri fotoğraflayıp şikayette bulunması gerektiğini belirten Gündüz, "Son oynanan oyun ise gramaj eksikliği. Tüketici aldığı paketlerin eksildiğini görüyor. Ürünlerin fiyatları aynı, ancak gramajı düşük. Bu da bir suçtur ve şikayet edilmelidir. Satış yapan iş sahipleri ise stok yapmadıklarını, ürünlerin zaten stoklarında olduğunu söylüyor. Bakanlığın bu konudaki yönetmeliğe göre deponuzdaki ürünlerin 5 yıl içerisindeki hareketi neyse bugün de aynı hareketin olması lazım. Tüketiciler simsarların bu oyunlarına gelmesin. Fiyatı fahiş şekilde yükselen ürünün fotoğrafını çekip şikayette bulunsunlar" diye konuştu.'MASKE VE SOSYAL MESAFE İLE İLGİLİ ŞİKAYETLER ALDIK'

İnsanların maske takmamasına kadar şikayetler aldıklarını söyleyen Gündüz, "Pandemi döneminde tüketicilerin bizlere ulaştırdığı birçok şikayet oldu. Bunların başında ise sağlıkla ilgili sorunlar ve sosyal çevreyle ilgili şikayetler oldu. İnsanların maske takmaması ve sosyal mesafeye uymamaları şikayetler arasında. Bu durum tüketici haklarına girer mi diyorlar, evet tüketici haklarına girer. Evrensel hukuktaki maddelerden birisi de tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ilgili maddedir. Bize gelen bu tür şikayetleri Sağlık İl Müdürlüğü'ne, iş yerlerinde bu tür durumlarla karşılaşılan şikayetlerde de Ticaret İl Müdürlüğü'ne iletiyoruz. Tüketici 112'yi aradığı zaman da acil bir şekilde kolluk güçleri müdahale ediyor" dedi.


Tüketiciye 'gramaj' oyunu

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Koronavirüs, oyunlar, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Tüketiciye 'gramaj' oyunu - Son Dakika Ekonomi


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