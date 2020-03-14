Tüketiciye, "kriz fırsatçılarını ihbar edin" çağrısı - Son Dakika
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Tüketiciye, "kriz fırsatçılarını ihbar edin" çağrısı

6 saat önce

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğinin açıklanmasının ardından "kriz fırsatçıları"nın türediğine dair sıkça şikayet almaya başladıklarını belirterek, tüketicilere, "Fırsatçılık yapan firma ve...

Tüketiciye,

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğinin açıklanmasının ardından "kriz fırsatçıları"nın türediğine dair sıkça şikayet almaya başladıklarını belirterek, tüketicilere, "Fırsatçılık yapan firma ve işletmeleri ihbar edin." çağrısında bulundu.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, ürün fiyatlarını fahiş şekilde artıranların sadece fırsatçılık yapmadıklarını kaosa da zemin hazırladıklarını vurgulayarak, bu nedenle yaptırımın para cezasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığının denetimlerinin sürdüğüne dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

"Bakanlığın her esnafı, her siteyi, her marketi denetlemesi imkansız olduğundan anormal fiyat artıranlar ihbar edilmeli. Türkiye'de Kovid-19 vakası olduğu açıklandıktan sonra kriz fırsatçılarının türediğine dair sıkça şikayet almaya başladık. Fırsatçılık yapan firma ve işletmeleri ihbar edin.Gerek internet üzerinden gerekse market alışverişlerinde makarna, maske, kolonya fiyatlarına fahiş zam yapan işletmeleri ekran görüntüsü alarak, markette ise raf fotoğrafını çekerek telefonunuza kolayca indirebileceğiniz HFA'ya ya da ticaret il müdürlüklerine ve Alo 175'e şikayet edebilirsiniz."

Altay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:42 Kaynak: AA
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