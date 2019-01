Tüketiciye "Semt Pazarı" Önerisi

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilere, sebze ve meyve alışverişlerini fiyat ve kalitede çeşitlilik bakımından alternatifler sunan semt pazarlarından yapmalarını tavsiye ederek, "Genellikle pazarlarda değişik fiyatlarda her kalitede ürün bulunabiliyor. Pazarlarda fiyatlar market fiyatlarına göre yüzde 20 ile 30 arasında daha ucuz, üstelik daha taze. Eğer kaliteden biraz ödün verirseniz bu fiyat farkları yüzde 50'lere kadar çıkabiliyor." dedi.



Ağaoğlu, bir program kapsamında geldiği Bursa'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, semt pazarlarındaki tezgahlar ile bazı süpermarket raflarındaki sebze ve meyve fiyatlarının yanı sıra tüketici alışkanlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Süpermarketlerin yıllar içinde çok büyüdüğünü, neredeyse köylerde bile şube açtığını dile getiren Ağaoğlu, tüketicilerin de her şeyi bulabildikleri bu marketlerden alışveriş yapmayı tercih ettiğini söyledi.



Bazı süpermarketlerin son dönemde sebze ve meyve fiyatlarını artırdığını belirten Ağaoğlu, şöyle devam etti:



"Yapılanlar hukuksuz değil ama etik de değil. Özellikle dolardaki artıştan dolayı fiyatlar ikiye katlandı. 31 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete'de Tüketici Kanunu'nun 62. maddesinde yer alan 'Haksız ticari uygulamalar' yönetmeliğine bir hüküm eklendi. Girdi maliyetlerinde artış olmadan ya da kur değişimlerinden etkilenmediği halde fiyat artırılması haksız ticari uygulama kapsamına alındı ayrıca Ticaret Bakanlığı yaptığı denetimlerde etiket fiyatlarına uyulmamış, haksız fiyat artışı saptanmış yüzlerce ürünle ilgili mağazalarda tespit yaptı ve bunlarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.



Markette sivri biber 20 liraya çıkmış. Çekiyorum fotoğrafını mobil şikayet uygulaması ile gönderiyorum. Ticaret Bakanlığı müfettişlerine hesap versinler. Kaça almışlar, ne zaman almışlar, niye fiyatı 20 lira yapmışlar? Patlıcanı 7 liraya alıp 14 liraya, domatesi 5 liraya alıp 12 liraya satıyorlar."



Pazar esnafının ve yerel marketlerin tüketicilerce tercih edilerek desteklenmesi gerektiğini kaydeden Ağaoğlu, tüketicilere sebze ve meyve alışverişlerini fiyat ve kalitede çeşitlilik bakımından alternatifler sunan semt pazarlarından yapmalarını tavsiye ederek, "Genellikle pazarlarda değişik fiyatlarda her kalitede ürün bulunabiliyor. Pazarlarda fiyatlar market fiyatlarına göre yüzde 20 ile 30 arasında daha ucuz, üstelik daha taze. Eğer kaliteden biraz ödün verirseniz bu fiyat farkları yüzde 50'lere kadar çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.



"Marketler üreticiden direkt ürün alabiliyor"



Süpermarketlerin, üreticiden direkt ürün alabildiğini anlatan Ağaoğlu, yüzlerce, binlerce ton alım yaptıkları için maliyetler ucuz olsa da bazı marketlerde bunun raflardaki fiyatlara yansıtılmadığını savundu.



Bazı süpermarketlerin, tüketici mecburiyetini istismar ettiğini ileri süren Ağaoğlu, "Tüketici, bebek bezi, et, ekmek alacak; süpermarkete gidiyor. Aynı markette sebze meyve, kırtasiye gibi her türlü ihtiyacını bulabiliyor. İşte bu nedenle alışkanlık haline geliyor. Tüketici o kolaylığı sağlarken cebinden de ciddi anlamda haksız bedel çıkıyor." diye konuştu.

