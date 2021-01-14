Tüketiciyi Destekleme Derneği küçük esnafın internet alışverişine dahil edilmesini önerdi - Son Dakika

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, mesafeli sözleşme yöntemiyle yapılan alışverişin gün geçtikçe arttığını belirterek, her ilde küçük esnafın "yerel sepet" adı altında bir platformda toplanarak, internet alışverişine dahil edilmesi önerisinde bulundu.

Bakal, AA muhabirine, küçük esnafın, özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süresi içinde tüketicinin internet alışverişine yönelmesi nedeniyle zorluk çektiğini ifade ederek, çözümün çağa ayak uydurmak olduğunu söyledi.

Mesafeli sözleşmeler ile tüketicinin kapısına kadar gelen ürünlerin aynısının yerel esnafta da olduğunun altını çizen Bakal, "Kovid-19'un bitişine kadar mesafeli sözleşme ile yapılan alışverişlerin fazlalaşarak devam edeceği ortada. Yerel esnaf ve tüccarlar, mesafeli sözleşme ile satış yapan uygulamalara üye olmak için yüksek külfet ve komisyonlar ödemek zorunda kalıyor. Her ilde Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle 'yerel sepet uygulaması' kurularak hem tüketici hem de küçük esnaf korunabilir." dedi.

"Küçük esnaf el ele vermeli"

Tüketicilerin daha düşük fiyatlarla mal satın alabilmesi ve tekelleşmenin önlenmesi için yerel bazda internet ağlarının kurulması gerektiğini belirten Bakal, şöyle konuştu:

"Sermayenin tabana yayılması için her ilde küçük esnaf el ele vermeli. Esnaf ve Sanatkarlar Odası birliklerinin gerçekleştirebileceği önemli bir görev bulunmakta. 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunun 10'uncu Maddesi K bendinde, 'Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak kaydıyla üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek, amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurmaya karar ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki vermek' cümlesi geçiyor. Bu maddeye istinaden odaların kanunun kendilerine verdiği yetkiyi kullanmalarını, tüm illerimizde illerin adıyla başlayan alışveriş uygulamaları kurmalarını öneriyoruz."

Bakal, çağın en önemli ticaret yönteminin internet aracılığıyla gerçekleştirildiğinin altını çizerek, "Bu pastadan yerel esnaf da yararlanabilmeli. 'İzmir sepet', 'Eskişehir sepet', 'Bursa sepet' gibi alışveriş siteleri esnafa ve tüketiciye fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.